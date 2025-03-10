В Рижской неделе ресторанов примет участие рекордное количество заведений



Чтобы гарантированно занять место в выбранном ресторане, посетителям рекомендуется бронировать столики заранее. Первая Рижская неделя ресторанов состоялась в апреле 2012 года: тогда в ней приняли участие 26 ресторанов.



В свою очередь, в Кулдиге можно отведать обед в ценовой категории от 20 до 25 евро. Яства приготовят из местных продуктов, выращенных и произведенных в Курземе. В мероприятии примут участие рестораны из Кулдиги Goldingen Room, Riverside, Kopa, суши-бар Hercogs, Kuldīgas metropole, Jēkaba sēta, Didro, Klūdziņa, Bangert’s, Pagrabiņš, Kursas zeme, Skrundas muiža из Скрунды, Pilskrogs из Эдоле, а также Strauss и Kaza из Снепеле. Несколько ресторанов и кафе порадуют гурманов специальным комплиментом от шеф-повара.