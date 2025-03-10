У гурманов грядет "пир живота". С 31 марта по 13 апреля в Риге пройдет горячо любимая едоками весенняя Рижская неделя ресторанов. А с 7 по 13 апреля аналогичное мероприятие состоится в живописной Кулдиге.
В Рижской неделе ресторанов примет участие рекордное количество заведений
В весенней Рижской неделе ресторанов планируют принять участие рекордное количество заведений общепита - 65.
Посетители смогут насладиться обедом в четырех различных ценовых категориях - 30, 35, 40 и 45 евро.
В этом году шеф-повара также подготовили специальные предложения с сезонными продуктами, которые отличаются креативностью и оригинальным вкусовым букетом.
Чтобы гарантированно занять место в выбранном ресторане, посетителям рекомендуется бронировать столики заранее. Первая Рижская неделя ресторанов состоялась в апреле 2012 года: тогда в ней приняли участие 26 ресторанов.
В свою очередь, в Кулдиге можно отведать обед в ценовой категории от 20 до 25 евро. Яства приготовят из местных продуктов, выращенных и произведенных в Курземе. В мероприятии примут участие рестораны из Кулдиги Goldingen Room, Riverside, Kopa, суши-бар Hercogs, Kuldīgas metropole, Jēkaba sēta, Didro, Klūdziņa, Bangert’s, Pagrabiņš, Kursas zeme, Skrundas muiža из Скрунды, Pilskrogs из Эдоле, а также Strauss и Kaza из Снепеле. Несколько ресторанов и кафе порадуют гурманов специальным комплиментом от шеф-повара.
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