В больнице Страдиня троим пациентам проведена уникальная операция на сердце

Сообщается, что были проведены три катетерные аблации сердечных ганглиев пациентам с симптоматической брадикардией и остановками сердечного ритма.

Катетерная аблация помогает устранить остановки сердечного ритма и потерю сознания у пациентов с медленной работой сердца и длительными паузами в сердцебиении.

В ходе операции была выполнена аблация ганглиев с использованием специальной системы картирования, которая позволяет точно локализовать и модифицировать ганглии внутри сердца, объяснили в PSKUS.

В операциях участвовали кардиологи PSKUS, а также эксперт из Польши.

Ранее пациентам, стандартное лечение которых не давало результатов, предлагалась имплантация кардиостимулятора, что не всегда является предпочтительным методом для молодых людей.

Поэтому катетерная аблация стала альтернативным способом лечения.

В больнице отмечают, что эффективность катетерной аблации составляет около 90%, а ее результаты долговременны.

Такой метод лечения помогает пациентам улучшить качество жизни и самочувствие, предотвращая опасные обмороки, вызванные медленным сердечным ритмом, и другие связанные с этим жалобы.

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