По данным британских СМИ, оба судна горят.

Спасательную операцию координирует береговая охрана Великобритании, сообщил представитель службы по связям с прессой, отметив, что столкновение судов произошло у побережья Восточного Йоркшира.

Столкнувшиеся суда - предположительно, американский танкер Stena Immaculate и контейнеровоз под португальским флагом Solong.

Шведская танкерная компания Stena Bulk подтвердила, что владеет причастным к происшествию нефтяным танкером. Его оператором выступает американская морская компания Crowley.

Судя по сайту MarineTraffic, отслеживающему движение в море, Stena Immaculate, вышедший из греческого порта Агии Теодори, в 9:48 стоял на якоре возле города Халл. В это время к нему приблизился Solong, следовавший из шотландского порта Грэнджмут. Судя по всему, последовало столкновение.

Как видно на кадрах, транслируемых телерадиокомпанией "Би-би-си", с места происшествия в воздух поднимаются пламя и большие клубы черного дыма.

На место происшествия в Северном море были направлены несколько спасательных шлюпок и спасательный вертолет береговой охраны, а также самолет береговой охраны и находящиеся поблизости суда с возможностями пожаротушения.

Агентство морской и береговой охраны сообщило, что сигнал тревоги был объявлен в 9:48 (в 11:48 по латвийскому времени).

После столкновения корабли покинули несколько человек, сообщает служба спасательных шлюпок.

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