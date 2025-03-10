Президент Украины Владимир Зеленский предложил этот вариант как способ начать переговоры, чтобы остановить продолжающуюся более трех лет полномасштабную войну.

"У нас есть предложение о перемирии в небе и перемирии на море, поскольку это варианты перемирия, которые легко установить и наблюдать, и с них можно начать", - сказал чиновник, пожелавший остаться анонимным.

После недавнего публичного спора в Белом доме с Зеленским президент США Дональд Трамп прекратил поставки военной помощи и предоставление разведывательной информации Украине.

Россия может укрепить позиции на поле боя, если пауза в предоставлении разведывательной информации затянется, сказал украинский чиновник.

"Главное - как долго это продлится. Если так будет продолжаться долго, это даст россиянам значительные преимущества", - сказал источник.

Приостановка предоставления разведывательных данных, возможно, снизила способность Украины отражать контрнаступление московской армии в Курской области, признал он.

Украина надеялась, что то, что под ее контролем находится часть Курской области, даст возможность влиять на переговоры с Москвой.

Но в последние дни она резко потеряла позиции в результате российских атак.

США ограничили доступ Украины к разведывательной информации США, что позволило наносить удары непосредственно по территории России, сказал источник.

"Поэтому может быть связь" между приостановкой предоставления разведывательной информации и успехом России, предположил источник.

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