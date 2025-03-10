В ряде министерств появятся новые парламентские секретари

Премьер сообщила, что ее парламентским секретарем впредь будет Карина Плока, ранее занимавшая должность парламентского секретаря Министерства финансов.

В свою очередь парламентским секретарем Министерства финансов станет Янис Упениекс.

Парламентским секретарем Министерства здравоохранения впредь будет Даце Клявиня, нынешний парламентский секретарь премьер-министра.

Парламентским секретарем Министерства иностранных дел назначен прежний парламентский секретарь Минздрава Артем Уршульский.

Парламентским секретарем Министерства образования и науки станет председатель подкомиссии по спорту парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Давис Мартиньш Даугавиетис, а парламентским секретарем Министерства благосостояния - член правления Союза зеленых и крестьян (СЗК) Кристс Берганс-Бергис.

В Министерстве сообщения работу продолжит прежний парламентский секретарь Гиртс Дубкевич.

Кандидат на должность парламентского секретаря Министерства обороны еще рассматривается, сообщила Силиня.

Как сообщалось, 21 февраля премьер-министр объявила о рестарте правительства и отозвала с постов министра сообщения Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК). Они покинули министерские посты 26 февраля и вернулись в Сейм в качестве депутатов.

На прошлой неделе Сейм утвердил в должности министра образования и науки прежнего парламентского секретаря Министерства иностранных дел Даце Мелбарде ("Новое Единство"), в должности министра благосостояния - прежнего парламентского секретаря Минблага Рейниса Узулниекса, а в должности министра сообщения - прежнего парламентского секретаря Министерства обороны Атиса Швинку.

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