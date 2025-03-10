Видео Под Цесисом BMW врезалась в машину, в которой находились мама и малыш

На автодороге Сталбе - Цесис на участке возле озера Унгура поздним вечером в пятницу было остановлено движение. Причина - тяжелое ДТП с участием двух автомобилей. Полностью уничтожены легковые автомобили BMW и Škoda.

В салоне BMW оператор Degpunktā заметил бутылки с алкоголем. Это, правда, лишь косвенно может свидетельствовать о том, что водитель мог быть пьян. Правоохранители пока не получили ни подтверждения, ни опровержения этого, но известно, что правила нарушил именно водитель BMW.

Неофициально известно, что 29-летнему водителю BMW медики провели реанимационные мероприятия. В критическом состоянии оказались также находившаяся во второй машине 32-летняя женщина и ее полуторагодовалый ребенок.

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