Инициатором переговоров выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

В течение нескольких недель Франция и Великобритания активно обсуждают перспективу создания европейских миротворческих сил. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью газете Le Parisien пояснил, что на встрече будут обсуждаться вопросы о том, какие силы следует разместить для гарантии мира, а также как обеспечить Украине долгосрочную военную поддержку.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню также высказал идею создания в Европе складов вооружения, которые можно будет использовать для снабжения Украины в случае новой кризисной ситуации в будущем.

На данный момент не планируется публичное объявление о результатах переговоров.

Кроме того, в среду в Париже состоится встреча министров обороны пяти стран НАТО, где будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!