Председатель Сейма: история стран Балтии вдохновляет наших украинских друзей

Как сообщили в пресс-службе Сейма, Миериня подчеркнула, что эти 35 лет, без сомнения, были полны вызовов. "Изменения затронули практически все сферы жизни. Это был период стремительного роста, но одновременно изменилось и наше понимание ценностей", - сказала она, напомнив, что 35 лет назад в странах Балтии вновь загорелось пламя свободы, пусть и хрупкое.

Председатель Сейма отметила, что, вернув независимость, балтийские страны быстро и дальновидно определили свои приоритеты - вступление в Европейский Союз и НАТО. "Это означало для нас стать частью демократической Европы и трансатлантического сообщества ценностей", - подчеркнула Миериня, добавив, что даже сегодня безопасность не является чем-то само собой разумеющимся, ее необходимо постоянно укреплять.

Галерея: Визит Дайги Миерини в Литву

Как уже сообщалось, в эти дни Миериня находится в Вильнюсе, где принимает участие в праздновании 35-й годовщины восстановления независимости Литвы. В рамках визита она также встречается с председателями парламентов Эстонии, Исландии, Литвы, Польши, Финляндии и Украины.

Кроме того, председатель латвийского Сейма приняла участие в церемонии поднятия флагов Латвии, Эстонии и Литвы на площади Независимости в Вильнюсе.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!