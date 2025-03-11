В этом году столице Латвии, как обычно весной, предстоит очиститься от огромного количества песка, которым за зиму успели покрыться улицы и тротуары. По сведениям программы LSM+ "Сегодня вечером", город не торопится начинать масштабную уборку: из-за прогнозируемого похолодания и возможного мокрого снега коммунальные службы решили отложить все работы на более поздний срок - конец марта или начало апреля.
Снег растаял, но на улицах Риги остался песок. Когда его уберут?
Несмотря на то, что небольшая чистка некоторых тротуаров уже ведется силами городских работников, активно подключать внешние компании - подрядчиков по уборке столицы - Рижская дума пока не намерена. Руководитель управления по благоустройству территории Виктор Адмидиньш поясняет, что основная часть дорог делится на три категории и сейчас приоритетом являются именно тротуары вдоль дорог третьей категории, о которых часто забывали в прошлые годы.
На нынешний зимний сезон в Риге выделяли около 13 миллионов евро для уборки снега и содержания улиц. Из-за мягкой зимы почти половину этой суммы удалось сберечь на уборке снега, его вывозе и растапливании. Однако перераспределить свободные средства на другие городские нужды, по словам Адмидиньша, уже не получится: логика договора с обслуживающими компаниями устроена так, что итоговая сумма будет все равно потрачена в рамках общего комплекса работ. В частности, часть средств пойдет на заполнение ям и весенне-летний ремонт дорог, включая тротуары.
Некоторое количество песка на рижских улицах появляется вовсе не из-за зимней посыпки. Трамваи, прежде чем затормозить, выпускают песок на рельсы, чтобы быстрее остановиться. Раньше большая часть попадала в щели брусчатки, и этого практически не замечали, но на современных путях песок аккумулируется на поверхности, образуя настоящие барханы, которые городу предстоит убирать дополнительно.
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