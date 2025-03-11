Снег растаял, но на улицах Риги остался песок. Когда его уберут?

Несмотря на то, что небольшая чистка некоторых тротуаров уже ведется силами городских работников, активно подключать внешние компании - подрядчиков по уборке столицы - Рижская дума пока не намерена. Руководитель управления по благоустройству территории Виктор Адмидиньш поясняет, что основная часть дорог делится на три категории и сейчас приоритетом являются именно тротуары вдоль дорог третьей категории, о которых часто забывали в прошлые годы.

На нынешний зимний сезон в Риге выделяли около 13 миллионов евро для уборки снега и содержания улиц. Из-за мягкой зимы почти половину этой суммы удалось сберечь на уборке снега, его вывозе и растапливании. Однако перераспределить свободные средства на другие городские нужды, по словам Адмидиньша, уже не получится: логика договора с обслуживающими компаниями устроена так, что итоговая сумма будет все равно потрачена в рамках общего комплекса работ. В частности, часть средств пойдет на заполнение ям и весенне-летний ремонт дорог, включая тротуары.

Некоторое количество песка на рижских улицах появляется вовсе не из-за зимней посыпки. Трамваи, прежде чем затормозить, выпускают песок на рельсы, чтобы быстрее остановиться. Раньше большая часть попадала в щели брусчатки, и этого практически не замечали, но на современных путях песок аккумулируется на поверхности, образуя настоящие барханы, которые городу предстоит убирать дополнительно.

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