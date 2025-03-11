В латгальском лесу спасены четверо заблудившихся мальчиков

Согласно первоначальной информации, поступившей в службу, в лесу заблудился один мальчик, но когда обстоятельства происшествия были выяснены, оказалось, что с ним было еще трое подростков.

Известно, что четыре мальчика - 15, 14, 12 и 10 лет - отправились на рыбалку на реку Лауцеса в Лауцесской волости Аугшдаугавского края. Потом ребята пошли гулять, один из них отделился от группы и заблудился в лесу. Мальчик принял правильное решение позвонить по номеру 112 и попросить о помощи, так как не мог самостоятельно найти дорогу.

К поискам мальчика немедленно приступили 15 сотрудников Госполиции, использовавшие в процессе беспилотник, и три подразделения VUGD. Параллельно с поисками на месте происшествия Госполиция установила личность мальчика.

Сотрудники VUGD задействовали для поисков звуковой сигнал автоцистерны, а также телефонную связь. Поездив по лесу, они смогли найти мальчика. Также на другом берегу реки нашлись его друзья. Поиски были успешно завершены примерно в 21:20. Все мальчики были доставлены по месту жительства сотрудниками Госполиции.

Экстренные службы призывают родителей обсуждать вопросы безопасности со своими детьми. Важно напомнить им о необходимости сообщить родителям о своих намерениях, куда они хотят пойти, на какое время и в какой компании, а также не забыть заранее зарядить мобильные телефоны. Сотрудники правоохранительных органов напоминают детям, что не стоит ходить в лес без взрослых, так как они могут заблудиться.

Также в лесу важно время от времени оглядываться по сторонам и запоминать ориентиры, которые помогут, если вы заблудитесь. Специалисты советуют тем, кто отправляется в лес, обратить внимание на одежду: важно, чтобы она контрастировала с лесной природой, чтобы спасателям было легче заметить вас, если вы попадете в беду. Также необходимо помнить, что дети не должны оставаться одни у воды без присмотра взрослых.

Кроме того, детям следует напомнить, что в случае, если им понадобится помощь, нужно звонить по номеру 112.

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