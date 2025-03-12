Видео В квартире в центре Риги вспыхнул пожар. Хозяйка эвакуировалась из душа

Эдгар живет в центре Риги и по дороге домой заметил суету пожарных на ул. Стрелниеку. Он признает, что активность оперативных служб была настолько велика, что, движимый интересом, мужчина отправился смотреть, что произошло: "Что делает латвиец - он берет всю семью и приходит смотреть, что произошло. Казалось, никакой угрозы нет. Смотрели, что на улице люди в тапочках, халатах. Спросили, есть ли где остаться, сказали, что да. Одна девушка спросила, можно ли переодеться в машине, потому что она только что выбежала из душа".

Чтобы человек не замерз и не заболел, как только после душа вышел на улицу в поздний час, Эдгар с семьей привели молодую женщину к себе, где была возможность высушить волосы и надеть теплую одежду. Девушка была иностранкой и рассказала, что снимает с подругой квартиру на ул. Стрелниеку.

"Пока она была в душе, ее подруга готовила ужин, и в какой-то момент появился огонь, хотя она и использовала электрическую духовку. Из вытяжки тоже начался пожар. Хороший урок всегда их вычищать, потому что там жир скапливается", - рассказывает Эдгар.

В квартире на втором этаже выгорели помещения на площади шесть квадратных метров, а на третьем и четвертом этажах чувствовалось сильное задымление. Пока по адресу не прибыли спасатели, дом своими силами покинули 15 человек, а пожарные с помощью спасательных масок вывели из здания еще пятерых жильцов дома.

В квартире не был установлен детектор дыма. Спасатели провели на вызове около полутора часов.

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