Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в среду, что после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии возобновлены поставки военной помощи Украине через Польшу.
"Я подтверждаю, что поставки оружия через Ясенку (логистический центр) вернулись на прежний уровень", - сообщил Сикорский журналистам на встрече в Варшаве с украинским коллегой.
По информации Варшавы, до 95% военной помощи Киеву проходит через Польшу, в частности через центр в Ясенке, недалеко от восточной границы Польши.
США и Украина после состоявшихся во вторник переговоров в Джидде, Саудовская Аравия, заявили, что США немедленно отменят перерыв в обмене разведданными и возобновят оказание Украине военной помощи.
Киев выразил готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного перемирия, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон и которое может быть принято и одновременно осуществлено Россией.
Как сообщил госсекретарь США Марко Рубио, что касается перемирия, то теперь мяч находится на российской стороне площадки.
Принятое Украиной предложение о перемирии касается всей линии фронта, а не только воздушного и морского пространства, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров должностных лиц США и Украины.
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