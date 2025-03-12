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Возобновились поставки военной помощи Украине через Польшу (1)

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Министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига
Министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига Фото: AFP/SCANPIX

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в среду, что после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии возобновлены поставки военной помощи Украине через Польшу.

"Я подтверждаю, что поставки оружия через Ясенку (логистический центр) вернулись на прежний уровень", - сообщил Сикорский журналистам на встрече в Варшаве с украинским коллегой.

По информации Варшавы, до 95% военной помощи Киеву проходит через Польшу, в частности через центр в Ясенке, недалеко от восточной границы Польши.

США и Украина после состоявшихся во вторник переговоров в Джидде, Саудовская Аравия, заявили, что США немедленно отменят перерыв в обмене разведданными и возобновят оказание Украине военной помощи.

Киев выразил готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного перемирия, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон и которое может быть принято и одновременно осуществлено Россией.

Как сообщил госсекретарь США Марко Рубио, что касается перемирия, то теперь мяч находится на российской стороне площадки.

Принятое Украиной предложение о перемирии касается всей линии фронта, а не только воздушного и морского пространства, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров должностных лиц США и Украины.

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