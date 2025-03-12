Отмененен концерт Pussy Riot в Риге

На странице мероприятия в Facebook сообщается:



"К сожалению, в связи с непредвиденными обстоятельствами, не зависящими ни от нас, ни от артиста, мероприятие Pussy Riot (LIVE) | RIOT DAYS 2025 Tour было отменено.

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