Pussy Riot впервые выступят в Латвии

Представление Riot Days сочетает живую музыку, театр и мультимедиа. Это результат сотрудничества Алехиной с музыкальным продюсером Александром Чепарухиным и режиссером Юрием Муравицким.

Riot Days постоянно дополняется размышлениями ее авторов о текущей политической повестке. По состоянию на 2025 год в программе освещены следующие события: протесты Pussy Riot, включая их столкновение с казаками во время Олимпиады в Сочи в 2014 году; нападения прокремлевских групп; история Алексея Навального, его арест, заключение под стражу и убийство в тюрьме; многочисленные аресты Марии; вторжение Путина в Украину.

По всему миру шоу было показано более 400 раз: его видели почти во всех европейских странах, в Северной и Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии. С начала российского вторжения в Украину состоялось более 150 показов последней версии Riot Days. Благодаря этому шоу и выставке Pussy Riot коллектив собрал более 200 тысяч евро для украинской детской больницы "Охматдет" в Киеве и смог поддержать политзаключенных в России.

Riot Days получило несколько наград. Кроме того, участники Riot Days были удостоены почетных докторских степеней Кентского университета и отметили свои достижения импровизированным выступлением в Кентерберийском соборе.

Pussy Riot - протестный арт-коллектив из Москвы, основанный в марте 2011 года. Свой путь группа начала с несанкционированных панк-рок-выступлений в необычных общественных местах. Эти перформансы оформлялись в музыкальные клипы и публиковались в интернете. Темы текстов коллектива - феминизм, права ЛГБТ и критика в адрес российского диктатора Владимира Путина.

На разогреве у Pussy Riot выступит латвийская girl-punk группа Depustūtes. Билеты на мероприятие уже продаже.

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