Ср, 12.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Фото В Елгаве обнаружено более 20 миллионов нелегальных сигарет

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Нелегальные сигареты
Нелегальные сигареты Фото: Publicitātes foto / Valsts polcija

В ходе обыска в Елгаве сотрудники полиции обнаружили более 20 миллионов нелегальных сигарет, сообщила представитель Государственной полиции Рута Страутниеце.

Фото статьи
Фото: Publicitātes foto / Valsts polcija

Полицейские выявили крупное хранилище нелегальных табачных изделий в одном из ангаров в Елгаве.

В ходе обыска было обнаружено и изъято более 20 миллионов нелегальных сигарет, среди которых зафиксированы табачные изделия с акцизными марками Беларуси, а также без каких-либо маркировок.

Задержаны два человека - мужчины, родившиеся в 1991 и 1959 годах. Один из них уже ранее попадал в поле зрения полиции в связи с незаконным оборотом табачных изделий.

Суд избрал для одного из задержанных меру пресечения в виде ареста. В отношении второго применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

По факту произошедшего в Государственной полиции возбуждено уголовное дело по третьей части 221-й статьи Уголовного закона. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа с конфискацией имущества или без таковой.

Государственная полиция продолжает расследование.

Фото статьи
Фото: Publicitātes foto / Valsts polcija
Фото статьи
Фото: Publicitātes foto / Valsts polcija

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх