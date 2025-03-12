Фото В Елгаве обнаружено более 20 миллионов нелегальных сигарет

Фото: Publicitātes foto / Valsts polcija

Полицейские выявили крупное хранилище нелегальных табачных изделий в одном из ангаров в Елгаве.

В ходе обыска было обнаружено и изъято более 20 миллионов нелегальных сигарет, среди которых зафиксированы табачные изделия с акцизными марками Беларуси, а также без каких-либо маркировок.

Задержаны два человека - мужчины, родившиеся в 1991 и 1959 годах. Один из них уже ранее попадал в поле зрения полиции в связи с незаконным оборотом табачных изделий.

Суд избрал для одного из задержанных меру пресечения в виде ареста. В отношении второго применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

По факту произошедшего в Государственной полиции возбуждено уголовное дело по третьей части 221-й статьи Уголовного закона. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа с конфискацией имущества или без таковой.

Государственная полиция продолжает расследование.

Фото: Publicitātes foto / Valsts polcija

Фото: Publicitātes foto / Valsts polcija

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