Видео Владельцы машин недовольны "развлечениями" подростков в Золитуде

На видео, снятом очевидцами, видно, как молодые люди на улице Анниньмуйжас прыгают по кузовам автомобилей, пока у одной из машин не срабатывает сигнализация.

Компанию не смущает, что их развлечения происходят перед многоквартирным домом, где любой житель может их зафиксировать. Так, одна из местных жительниц услышала громкие звуки и выглянула в окно, чтобы посмотреть, что происходит.

Владелица белого автомобиля уже связалась с соседями и узнала, что дальше молодые люди направились на улицу Ростокас, где продолжили свои "развлечения".

Один из прохожих увидел происходящее, схватил одного из подростков за шкирку и спросил, откуда он. Мальчик ответил, что ему 14 лет и он проводит время в расположенном неподалеку социальном центре поддержки детей, молодежи и семей. Однако сотрудники учреждения не подтверждают, что эти дети действительно находятся у них.

Автомобилям был нанесен видимый ущерб - на кузовах остались вмятины и царапины. У машины Toyota в передней части также была сломана одна из пластиковых деталей.

Местные жители обеспокоены тем, что если сейчас подростки не понесут никакого наказания, в будущем их преступления могут стать более серьезными.

Пострадавшие владельцы автомобилей уже обратились в правоохранительные органы, и Государственная полиция начала расследование.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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