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Видео Владельцы машин недовольны "развлечениями" подростков в Золитуде

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Парковка. Иллюстративное фото
Парковка. Иллюстративное фото Фото: Ieva Lūka / LETA

Несколько подростков в Золитуде решили использовать припаркованные автомобили как игровую площадку. Они прыгали по машинам, снимая свои действия на видео, сообщает программа Degpunktā.

На видео, снятом очевидцами, видно, как молодые люди на улице Анниньмуйжас прыгают по кузовам автомобилей, пока у одной из машин не срабатывает сигнализация.

Компанию не смущает, что их развлечения происходят перед многоквартирным домом, где любой житель может их зафиксировать. Так, одна из местных жительниц услышала громкие звуки и выглянула в окно, чтобы посмотреть, что происходит.

Владелица белого автомобиля уже связалась с соседями и узнала, что дальше молодые люди направились на улицу Ростокас, где продолжили свои "развлечения".

Один из прохожих увидел происходящее, схватил одного из подростков за шкирку и спросил, откуда он. Мальчик ответил, что ему 14 лет и он проводит время в расположенном неподалеку социальном центре поддержки детей, молодежи и семей. Однако сотрудники учреждения не подтверждают, что эти дети действительно находятся у них.

Автомобилям был нанесен видимый ущерб - на кузовах остались вмятины и царапины. У машины Toyota в передней части также была сломана одна из пластиковых деталей.

Местные жители обеспокоены тем, что если сейчас подростки не понесут никакого наказания, в будущем их преступления могут стать более серьезными.

Пострадавшие владельцы автомобилей уже обратились в правоохранительные органы, и Государственная полиция начала расследование. 

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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