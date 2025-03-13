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ФОТО В Эстонии преступники протаранили стеклянную дверь торгового центра и ограбили магазин

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В понедельник, 10 марта, рано утром неизвестные преступники на автомобиле врезались в стеклянную дверь торгового центра Ülemiste в Таллинне, сообщает Rus.Postimees.

По информации прокуратуры, преступники проникли в магазин iDeal, находящийся в центре, и украли товары. Пыхьяская префектура возбудила уголовное дело по данному инциденту.

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