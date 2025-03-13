Полиция задержала двух человек, убивших пенсионерку в Риге

Вечером 4 марта в полицию поступил вызов от жительницы Риги, проживающей в Латгальском предместье. Она выразила беспокойство по поводу своей соседки 1940 года рождения, с которой не могла связаться.

Ранее пенсионерка звонила и сообщала, что ей угрожает опасность. Когда заявительница пришла к дому соседки, она увидела, что окно на первом этаже открыто, но хозяйка квартиры не отвечает.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Попав в квартиру, полицейские обнаружили на полу тело женщины. На ее шее были следы удушения.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что к смерти женщины могут быть причастны двое ее знакомых - 39-летняя женщина и 46-летний мужчина.

Несмотря на попытки подозреваемых скрыться, сотрудники полиции выяснили их местонахождение и 6 марта задержали. Мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности за употребление наркотиков, а женщина ранее в поле зрения полиции не попадала.

По имеющейся информации, между подозреваемыми и погибшей возник конфликт из-за денежного долга, после чего пенсионерку задушили. Затем злоумышленники собрали в два мешка имущество из квартиры и скрылись через окно.

Возбуждено уголовное дело по пунктам 9 и 10 статьи 117 Уголовного закона - убийство при отягчающих обстоятельствах, а именно из корыстных побуждений и группой лиц. За это преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок от 10 до 20 лет с пробационным надзором до трех лет и возможной конфискацией имущества.

7 марта суд избрал задержанным меру пресечения в виде ареста.

Государственная полиция напоминает, что никто не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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