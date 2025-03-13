Главы МИД стран Балтии и Скандинавии подготовили совместное заявление

Как сообщает МИД Латвии, министры высоко оценивают совместное заявление Украины и США, в котором предложено объявить 30-дневное временное прекращение огня, а также решение о возобновлении американской помощи в сфере безопасности и обмена разведданными с Украиной.

"Мы продолжим добиваться всеобъемлющего, справедливого и долговременного мира, основанного на Уставе ООН и международном праве", - заявляют главы МИД стран Балтии и Северных стран, отмечая, что встреча в Саудовской Аравии является шагом в правильном направлении.

Министры также подчеркивают, что страны Балтии и Скандинавии солидарны с Украиной в ее стремлении к справедливому и устойчивому миру. Совместное заявление подписали главы МИД Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Ранее сообщалось, что во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и Украины. По ее итогам было опубликовано совместное заявление, в котором Киев выразил готовность принять американское предложение о введении 30-дневного временного перемирия с возможностью продления по взаимному соглашению сторон.

Украина настаивает на том, что перемирие должно охватывать всю линию фронта, а не только воздушное и морское пространство, заявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с американскими официальными лицами.

Россия, в свою очередь, заявила, что готова прекратить боевые действия, если Украина откажется от намерения вступить в НАТО и передаст Москве все оккупированные Россией территории, а также регионы, аннексию которых Москва объявила, даже не имея над ними полного контроля.

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