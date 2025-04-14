"Есть агрессор и есть жертва": Зеленский обвинил Вэнса в оправдании Путина

В интервью службе новостей медиакорпорации CBS Зеленский выразил сожаление, что в Соединенных Штатах доминирует российский нарратив и что некоторые люди все еще верят, что русские не являются агрессорами и что не они начали войну.

Это "изменение реальности, и я не хочу участвовать в этой измененной реальности, которую мне преподносят", - сказал Зеленский. Он подчеркнул, что Украина ни на кого не нападала, чтобы начать войну.

"Мне кажется, вице-президент [Вэнс] каким-то образом оправдывает действия Путина. Я пытался объяснить, что нельзя искать что-то посередине. Есть агрессор и есть жертва. Русские - агрессор, а мы - жертва", - заявил Зеленский.

В интервью президент Украины также пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа посетить Украину, чтобы лучше понять, насколько сильны разрушения, вызванные российским вторжением.