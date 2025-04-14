Главное за 14 апреля Straupe возобновляет производство, дата запуска колеса обозрения и политические "долгожители"

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Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что, если российский диктатор Владимир Путин не будет остановлен, война в Украине может перерасти в Третью мировую войну, сообщает УНИАН.

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Президент США Дональд Трамп назвал нанесенный в воскресенье российский ракетный удар по украинскому городу Сумы, в результате которого погибли 34 человека, "ужасным", сообщает AFP.

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В результате пожара в нелицензированном хостеле на юге Польши погибли пять человек, пишет DPA.

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Папа римский Франциск появился на площади Святого Петра в Ватикане в Вербное воскресенье, пожал руки верующим и раздал сладости детям.

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Грядущие муниципальные выборы заставили призадуматься, а кто вообще находится у власти в городах и краях Латвии. Ведь, несмотря на несколько реформ, во многих самоуправлениях главы не меняются более 15 лет. А рекордсмены так и вовсе приближаются к 25-летнему сроку.

На днях стало известно, что Эстония и Литва не получат от ЕС финансирование на проект по созданию системы обнаружения и противодействия дронам на границе с РФ. Тем временем Россия наращивает объемы производства дронов крайне активно, сообщает Rus.Postimees. Как выводы можно сделать уже сейчас? И как обстоит ситуация в Латвии?

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