Главное за 14 апреля Straupe возобновляет производство, дата запуска колеса обозрения и политические "долгожители"

В первый день новой недели произошло много разнообразных событий. PVD разрешила возобновить производство на молочном предприятии, где ранее обнаружили инфекцию E. coli, Андрей Элксниньш оказался вовлечен в уголовное дело о незаконном подключении электричества, а Владимир Зеленский предупредил о возможности Третьей мировой войны. Об этих и других новостях вы узнаете в традиционном вечернем дайджесте RUS TVNET.
Новости Латвии:
Молочное предприятие Straupe получило разрешение от Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) на возобновление производства и продажи молочных продуктов, расфасованных вручную. Это означает, что завод возобновит работу на полную мощность, а продукция производства Straupe безопасна для потребления.
Полиция завела дело в связи с нелегальным подключением электричества на собственности семьи мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша. Сам Элксниньш осудил кражу электричества, однако вопрос о нелегальном подключении на своей семейной собственности призвал задавать жене и тестю, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
На платформе гражданских инициатив Manabalss.lv собрано более 10 000 подписей за введение двух оплачиваемых выходных для женщин в период менструации.
65-метровое колесо обозрения на левом берегу Даугавы будет принимать посетителей с 17 апреля.
На этой неделе в Латвии ожидается необычайно теплая для апреля погода - во второй половине недели столбики термометров могут подняться до +27 градусов, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
В обнародованном сегодня ежегоднике Департамента полиции безопасности (КаПо) много внимания уделено работе государственных структур России с детьми и молодежью в Эстонии. Выяснилось, что молодежный работник из Силламяэ Андрей Маркус и его жена Елена Курган, работающая в нарвском центре "Ругодив", отвезли детей в зону военных действий и позволили использовать их в военной пропаганде РФ, пишет Rus.Postimees.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что, если российский диктатор Владимир Путин не будет остановлен, война в Украине может перерасти в Третью мировую войну, сообщает УНИАН.
Президент США Дональд Трамп назвал нанесенный в воскресенье российский ракетный удар по украинскому городу Сумы, в результате которого погибли 34 человека, "ужасным", сообщает AFP.
В результате пожара в нелицензированном хостеле на юге Польши погибли пять человек, пишет DPA.
Папа римский Франциск появился на площади Святого Петра в Ватикане в Вербное воскресенье, пожал руки верующим и раздал сладости детям.
Интересное чтиво:
Грядущие муниципальные выборы заставили призадуматься, а кто вообще находится у власти в городах и краях Латвии. Ведь, несмотря на несколько реформ, во многих самоуправлениях главы не меняются более 15 лет. А рекордсмены так и вовсе приближаются к 25-летнему сроку.
На днях стало известно, что Эстония и Литва не получат от ЕС финансирование на проект по созданию системы обнаружения и противодействия дронам на границе с РФ. Тем временем Россия наращивает объемы производства дронов крайне активно, сообщает Rus.Postimees. Как выводы можно сделать уже сейчас? И как обстоит ситуация в Латвии?
Как на самом деле мало человеку нужно для счастья. Не путешествие на Мальдивы или новый автомобиль, а пища, тепло, крыша над головой и любовь. Это долгое время было мечтой Мары, которая уже исполнилась. У женщины инвалидность, и она живет в предоставленной самоуправлением Валмиерского края квартире в Руйиене, однако так было не всегда. Еще пару лет назад она обитала в сарае, кипятила в кастрюльке дождевую воду и боролась за выживание в зимнюю стужу.
Инструмент искусственного интеллекта ChatGPT, а также его аналоги, такие как Google Gemini и другие, стали ежедневными помощниками для миллионов интернет-пользователей - каждый день к инструментам чата отправляются миллиарды запросов.
Сколько недопонимания, упреков и даже страданий можно было бы избежать, если бы мы узнали о некоторых вещах раньше. "Неужели я ему больше не нравлюсь?", "Я его разочаровываю?", "Почему я его не понимаю?", "Было или не было?", "Это нормально?" - эти и подобные вопросы часто остаются без ответа после секса, потому что мы их замалчиваем. Давайте проясним хотя бы некоторые важные моменты.
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