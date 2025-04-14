Движение по временному мосту в Салацгриве восстановлено

LVC объясняет, что стальной настил временного моста регулярно трескается под воздействием транспортных нагрузок, поэтому необходимо приварить дополнительные новые плиты, закрыв движение на время этих работ.

С 28 февраля большегрузным автомобилям массой более 44 тонн запрещено пересекать реку Салацу по временному мосту. Для таких авто есть объездной путь через Лимбажи и Алою по региональной дороге Дучи-Лимбажи (P53) или Коцени-Лимбажи-Туя (P11), Лимбажи-Алоя (P13) и Айнажи-Матиши (P15).

Как уже сообщалось, с 30 августа прошлого года движение через Салацу в Салацгриве осуществляется по временному мосту, а старый мост начали демонтировать. Несущая способность временного моста составляет до 52 тонн, и он будет использоваться до осени этого года, когда планируется завершить строительство нового моста.

Также сообщалось, что существующий мост через Салацу в Салацгриве полностью снесут, а на его месте построят новый четырехпролетный железобетонный балочный мост с новыми опорами и стальными балками.

С обеих сторон моста в нижней части предусмотрено создание пешеходных дорожек. Со стороны Айнажи пешеходная дорожка будет соединена с существующей конструкцией тротуара, построенной вдоль реки Салаца. Со стороны Риги дорожка будет устроена локально, в конце нее построят новые лестницы. Пешеходную инфраструктуру также обустроят на мосту.