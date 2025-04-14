Движение по временному мосту в Салацгриве восстановлено

Временный мост через реку Салаца в Салацгриве ненадолго закрыли в понедельник, 14 апреля, так как во время его проверки обнаружилось несколько деформаций, сообщили агентству LETA на предприятии Latvijas valsts ceļi (LVC). Мост снова открыли несколько часов спустя, об этом LVC сообщило в соцсети X.
Satiksme pār pagaidu tiltu Salacgrīvā atjaunota. https://t.co/fAtzVO0LsW— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) April 14, 2025
Как сообщало LVC, мост закрывался для проведения дополнительных проверок, а тем временем движение организовали по объездным маршрутам. Для легкового транспорта объезд был предусмотрен через мост Анниньмуйжас в Вецсалаце, который находится примерно в 3 километрах от ремонтируемого моста в Салацгриве.
В свою очередь грузовые автомобили должны были двигаться через Лимбажи и Алою по региональной дороге Дучи-Лимбажи (P53) или по дорогам Коцени-Лимбажи-Туя (P11), Лимбажи-Алоя (P13) и Айнажи-Матиши (P15). Этот объезд удлинняет маршрут грузовиков на несколько десятков километров. Более тяжелые автомобили уже были обязаны ехать по этому маршруту, но водителей часто уличали в нарушениях, поэтому полиция и ответственные учреждения старались следить за соблюдением требований по весу с помощью проверок.
Ранее представители LVC сообщали, что мост через Салацу планируется закрыть для замены металлических плит в первую неделю мая. Как пояснили на предприятии, оказалось, что состояние моста может быть хуже, поэтому планы были скорректированы.
LVC объясняет, что стальной настил временного моста регулярно трескается под воздействием транспортных нагрузок, поэтому необходимо приварить дополнительные новые плиты, закрыв движение на время этих работ.
С 28 февраля большегрузным автомобилям массой более 44 тонн запрещено пересекать реку Салацу по временному мосту. Для таких авто есть объездной путь через Лимбажи и Алою по региональной дороге Дучи-Лимбажи (P53) или Коцени-Лимбажи-Туя (P11), Лимбажи-Алоя (P13) и Айнажи-Матиши (P15).
Как уже сообщалось, с 30 августа прошлого года движение через Салацу в Салацгриве осуществляется по временному мосту, а старый мост начали демонтировать. Несущая способность временного моста составляет до 52 тонн, и он будет использоваться до осени этого года, когда планируется завершить строительство нового моста.
Также сообщалось, что существующий мост через Салацу в Салацгриве полностью снесут, а на его месте построят новый четырехпролетный железобетонный балочный мост с новыми опорами и стальными балками.
С обеих сторон моста в нижней части предусмотрено создание пешеходных дорожек. Со стороны Айнажи пешеходная дорожка будет соединена с существующей конструкцией тротуара, построенной вдоль реки Салаца. Со стороны Риги дорожка будет устроена локально, в конце нее построят новые лестницы. Пешеходную инфраструктуру также обустроят на мосту.
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