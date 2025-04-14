С сентября в Алуксне останется лишь одна школа

В настоящее время в Алуксне действуют государственная гимназия имени Эрнста Глюка, в которой обучаются ученики 10-12 классов, и Алуксненская средняя школа, в которой учатся как дети дошкольного возраста, так и ученики 1-12 классов.

С 1 сентября Алуксненская государственная гимназия имени Эрнста Глюка станет единственным учебным заведением и в городе, и во всем крае, где можно будет получить среднее образование.

Стоит отметить, что при обсуждении проекта, предполагающего сокращение количества учебных заведений, не было представлено никакой информации об изменениях в числе учеников в этих двух школах и результатах обучения. Председатель думы лишь отметил, что число учеников в средней школе сокращается.

В этом учебном году в 10-12 классах Алуксненской государственной гимназии имени Эрнста Глюка учатся 140 учеников, а в 10-12 классах Алуксненской средней школы - только 49 учеников, свидетельствует информация, собранная Латвийским союзом самоуправлений.

Согласно рейтингу централизованных экзаменов, составленному Фондом Дружеского призыва, в 2022/2023 учебном году успеваемость учеников Алуксненской государственной гимназии имени Эрнста Глюка по основным предметам - математике, латышскому языку, английскому языку и естественным наукам - составила 65,67%, что позволило школе занять 12-е место среди государственных гимназий. В свою очередь ученики Алуксненской средней школы в том же году продемонстрировали результат лишь в 37,88%, что поставило школу на 149-е место в группе государственных городских средних школ.

В прошлом учебном году результат Алуксненской гимназии составлял 63,71% (22-е место в группе государственных гимназий), а Алуксненской средней школы - 45,97% (131-е место среди государственных городских средних школ).