В центре Риги могут разрешить бесплатную парковку на час

Поручение депутату было дано после просьб от предприятий, расположенных в центре города. Ратниекс считает, что это будет способствовать притоку покупателей в центр города и решит проблему пустых витрин.

"Центру города приходится конкурировать с торговыми центрами в отдаленных микрорайонах Риги, где не нужно платить за парковку, чтобы получить услуги. Парковка - одна из причин, по которой предприятия в центре города сталкиваются с проблемой привлечения клиентов", - сказал Ратниекс.

Об этой проблеме публично заявило предприятие общественного питания Lauvas nams, которое в своем годовом отчете пожаловалось, что приток клиентов снижается как из-за роста цен, так и из-за отмены бесплатной парковки.

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Решением проблемы доступности парковок в будущем Ратниекс считает частно-государственное партнерство по строительству многоэтажных парковок, которое позволит решить проблему доступности парковок без увеличения их количества в городской среде.

Оборот предприятия общественного питания Lauvas nams в прошлом году составил 1,162 миллиона евро, что на 12 % меньше, чем годом ранее, а убытки предприятия увеличились на 25,3 % и составили 51 613 евро, свидетельствует информация Firmas.lv.

В годовом отчете предприятия руководство отмечает, что экономический кризис в стране и мире повлиял на деятельность Lauvas nams. Руководство также отмечает, что многие клиенты жалуются на невозможность бесплатной парковки рядом со столовой.