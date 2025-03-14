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ФОТО Зрители на премьере фильма Арманда Зача "Вечно молодые"

Перевод: rus.tvnet.lv
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С 13 марта в кинотеатрах Латвии будет показан дебютный игровой фильм режиссера Арманда Зача "Вечно молодые" (Mūžīgi jauni). История фильма сосредоточена на группе друзей двадцати с небольшим лет, которые все еще не нашли свое место в мире. Премьера фильма состоялась вечером в четверг, 13 марта, в кинотеатре Splendid Palace.

Когда Иева (Яна Хербста) и Алекс (Рихардс Сниегс) становятся родителями, их ближайшая группа друзей начинает отдаляться друг друга, начиная бурный путь к зрелости.

Режиссер Армандс Зачс дает более широкий взгляд на сюжет фильма: "Фильм начинается с музыкального фестиваля - пока большинство друзей веселятся, двое из них находятся в родильном доме. Утром они получают фотографию новорожденного, после чего что-то щелкает в их головах и возникают разные вопросы. Должны ли мы теперь стать взрослыми? Что-то изменилось? Большинству двадцатилетних очень трудно стать "взрослыми".

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