Антра Стафецка раскрыла имя своей полуторагодовалой дочки

20 мая 2023 года певица Антра Стафецка и специалист по гарантиям Лаурис Ниедра официально поженились. Певица рассказывает журналу Ievas Stāsti, как они познакомились.

"Мы оба трудолюбивые люди, познакомились, занимаясь своей работой. В то время я ремонтировала кухню, как это ни смешно, - Лаурис потом чинил мою машину. Оба грязные, я в шпаклевке, он в машинном масле, слово за слово, и мы начали сближаться".

Они решили пожениться, потому что, как говорит сама Антра, она чувствовала, что он правильный человек: "Было ощущение, что это нужно сделать, и Лаурис чувствовал то же самое. Что это тот момент, тот человек, с которым правильно, и не было чувства тревоги или страха".

"На тот момент мы уже ждали нашу маленькую принцессу и думали о том, как пойдет эта жизнь дальше. Нам как-то не хотелось говорить, что это мой друг. Поэтому выйти замуж казалось очень естественным и правильным, поэтому мы сделали это официально. Это создает своеобразную безопасность. Совсем другое ощущение быть женой, чем спутницей жизни", - рассказывает изданию Антра.

Уже сообщалось, что у них есть общий ребенок, имя которого Антра долгое время не раскрывала. В интервью она сказала, что дочери дали имя Лайма.

Стафецка вышла замуж за отца своей дочери за несколько месяцев до ее рождения. Ранее певица была жената на Гирте Лапсе, у них родилось двое сыновей.

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