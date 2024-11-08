Спазмы и менструация. Как помочь себе самой и когда искать помощь специалиста?

После менструации, которая длится от трех до семи дней, слизистая оболочка матки отрастает и утолщается. Овуляция происходит в середине цикла. Если после овуляции яйцеклетка не оплодотворяется, это сигнал для организма, что пришло время для новых месячных. И так повторяется регулярно.

Как облегчить менструальную боль?

Вот пять способов облегчить менструальные спазмы, прежде чем принимать обезболивающее.

1. Согрейте болезненное место

Тепло помогает расслабить сведенные спазмом мышцы, поэтому прикладывание тепла к животу или спине может облегчить боль. В качестве нагревательного элемента могут выступать специальные грелки, согревающие пластыри, термофор или бутылка с горячей жидкостью, завернутая в полотенце. Теплый душ или расслабляющая ванна также помогут расслабить напряженные мышцы и облегчить боль, вызванную спазмами.

2. Пейте больше воды

За несколько дней до начала менструации, а возможно, и во время нее вы можете почувствовать, что ваш живот или другие части тела раздулись и вы набрали вес. Это связано с задержкой воды в организме или вздутием живота. Вздутие живота - нормальный и распространенный менструальный симптом, но оно может усугубить менструальные спазмы. Хотя это может показаться противоречивым, регулярное потребление воды в течение дня может способствовать снижению вздутия живота во время менструации и ослаблению боли, которую оно вызывает. Питье горячей воды также усиливает кровоток во всем теле и расслабляет мышцы.