Месячные не приходят одни - им предшествует целый набор "прелестей": тяга к сладкому, нарушения сна, вздутие живота, усталость, чувствительная грудь и резкие перепады настроения. И это еще не все: когда начинается кровотечение, появляются и спазмы в животе.
Спазмы и менструация. Как помочь себе самой и когда искать помощь специалиста?
Самый простой способ избавиться от боли - принять обезболивающую таблетку, но есть и другие варианты, которые можно испробовать заранее. В сотрудничестве с компанией Libresse мы предлагаем вам еще пять способов, как помочь себе при сильной боли, а также объясняем, когда все же стоит обратиться к врачу!
Что на самом деле вызывает менструальные спазмы?
Чтобы понять, почему мы испытываем спазмы в животе во время менструации, полезно вспомнить, почему у нас вообще возникают месячные.
При нормальном репродуктивном цикле организм женщины каждый месяц готовится к беременности. Пожалуй, самая знакомая часть этого процесса - сама менструация, когда матка отделяет слизистую оболочку, которая росла в течение месяца, готовясь к приему и питанию оплодотворенной яйцеклетки. В результате этого отделения из внутренней полости матки выделяется кровь и ткани.
Чтобы освободиться от слизистой оболочки, мышцы и кровеносные сосуды матки сокращаются. Эти сокращения могут вызывать спазмы в нижней части живота и в пояснице. Для некоторых женщин спазмы могут быть лишь легким дискомфортом, в то время как другие испытывают сильную боль, которая может затруднить повседневную деятельность.
После менструации, которая длится от трех до семи дней, слизистая оболочка матки отрастает и утолщается. Овуляция происходит в середине цикла. Если после овуляции яйцеклетка не оплодотворяется, это сигнал для организма, что пришло время для новых месячных. И так повторяется регулярно.
Как облегчить менструальную боль?
Вот пять способов облегчить менструальные спазмы, прежде чем принимать обезболивающее.
1. Согрейте болезненное место
Тепло помогает расслабить сведенные спазмом мышцы, поэтому прикладывание тепла к животу или спине может облегчить боль. В качестве нагревательного элемента могут выступать специальные грелки, согревающие пластыри, термофор или бутылка с горячей жидкостью, завернутая в полотенце. Теплый душ или расслабляющая ванна также помогут расслабить напряженные мышцы и облегчить боль, вызванную спазмами.
2. Пейте больше воды
За несколько дней до начала менструации, а возможно, и во время нее вы можете почувствовать, что ваш живот или другие части тела раздулись и вы набрали вес. Это связано с задержкой воды в организме или вздутием живота. Вздутие живота - нормальный и распространенный менструальный симптом, но оно может усугубить менструальные спазмы. Хотя это может показаться противоречивым, регулярное потребление воды в течение дня может способствовать снижению вздутия живота во время менструации и ослаблению боли, которую оно вызывает. Питье горячей воды также усиливает кровоток во всем теле и расслабляет мышцы.
Травяные чаи также обладают противовоспалительными свойствами, которые могут облегчить вздутие живота, мышечные боли в матке, вызывающие спазмы. При вздутии живота помогают чаи с корицей, лимоном, одуванчиком и гибискусом. Чаи из листьев малины, ромашки и тимьяна могут облегчить менструальные спазмы. А имбирь, мята и зеленый чай помогают в обоих случаях. Кроме того, эти травяные чаи обладают и другими полезными свойствами, например, снимают стресс и помогают при бессоннице.
3. Спокойные упражнения
Когда что-то болит, мы думаем, что лучше всего просто расслабиться и не двигаться. Но физические упражнения также могут быть естественным обезболивающим средством. Попробуйте заняться щадящими упражнениями, такими как йога, плавание, ходьба или езда на велосипеде. Пятнадцать минут йоги, легкой растяжки или ходьбы, например, - это все, что вам нужно, чтобы почувствовать себя гораздо лучше, чем просто лежать в постели, скрючившись от боли в животе.
Специальные упражнения стимулируют выделение эндорфинов. Это химические вещества, вырабатываемые организмом, которые помогают блокировать восприятие боли. Упражнения также являются отличным способом снижения стресса, который также влияет на то, как мы чувствуем боль. Вы также можете уменьшить стресс с помощью глубоких дыхательных упражнений и медитации.
4. Принимайте витамины и минералы
Здоровое питание может стать еще одним способом облегчения менструальных болей, поскольку некоторые витамины и минералы помогают снять спазмы. Витамин B1, также называемый тиамином, и магний могут помочь уменьшить менструальные спазмы. Витамин D помогает организму усваивать кальций и уменьшает воспаление.
Продукты, богатые витамином B1 и магнием:
- Орехи, семена, злаки
- Бобовые
- Шпинат
- Цветная капуста
- Капуста
- Авокадо
- Спаржа
- Апельсины
5. Массаж
Некоторым женщинам массаж значительно облегчает менструальные боли. Массаж может облегчить маточные спазмы. Чтобы наиболее эффективно справиться с менструальными спазмами, он должен быть направлен на область живота. Но и массаж всего тела, снимающий общее напряжение, также может помочь снять менструальные спазмы.
Существует также версия, что занятия любовью могут помочь при менструальных болях и спазмах в животе. Подробнее об этом читайте здесь:
Что делать, если менструальные спазмы очень сильные?
Приведенные выше советы по облегчению спазмов - хорошие идеи, но они могут подойти не всем женщинам, особенно если спазмы очень болезненные.
Если вы испытываете сильные боли во время менструации, необходимо обратиться к гинекологу, который проведет обследование и при необходимости назначит лекарства.
Например, гормональные противозачаточные препараты также часто используются для лечения менструальных спазмов и болей.
И помните, что в некоторых случаях сильные боли могут быть признаком чего-то более серьезного, поэтому следует обязательно проконсультироваться со специалистом.