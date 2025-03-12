Певица Būū в Австралии осуществила самую большую мечту в своей жизни

Būū опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором рассказывает о своей особой связи с водным миром, которая была у нее с детства. В Латвии она с удовольствием купалась в реках и озерах и летом, и зимой, но у нее была мечта, которую латвийские водоемы не могли исполнить, - поплавать с дельфинами.

Читайте также Лица Певица Būū рассказала, почему решила покинуть Латвию

Как отмечает певица, ей было важно встретиться с этими животными в естественной среде их обитания, в дикой природе, а не в условиях замкнутых пространств. Для этого Būū отправилась в открытый океан, где ей предстояло найти дружелюбную группу дельфинов, с которыми можно было бы поплавать, если повезет.

В видеоролике она рассказывает, что это было нелегко и план чуть было не провалился, потому что не всегда удается найти группу дельфинов, готовых плавать с людьми. Тем не менее, в конце концов у нее все получилось.

Помимо прочего, девушка упоминает, что в скором времени планирует покинуть Австралию.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!