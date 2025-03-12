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"Кризис единоличного правления": Резо Гигинеишвили представит в Риге свой фильм "Пациент №1"

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Фильм "Пациент №1"
Фильм "Пациент №1" Фото: Пресс-фото

Фильм "Пациент № 1", удостоенный специальной премии имени Вернера Херцога, представит в Риге грузинский режиссер Резо Гигинеишвили в рамках фестиваля "Балтийская жемчужина". Встреча с кинорежиссером и премьера фильма состоятся 16 марта в кинотеатре Splendid Palace.

"Пациент № 1", который вышел в 2023 году, - это серьезная политическая драма, раскрывающая абсурдность опьянения властью. В основе сюжета - вымышленный генеральный секретарь, известный только по инициалам К. У.

Февраль 1984 года. В Центральную Кремлевскую больницу поступает особый пациент, один из престарелых правителей страны, намертво вцепившийся во власть. Его выживание - вопрос государственной важности. И персоналу больницы поставлена неблагодарная задача - сохранить ему жизнь любой ценой, поддерживая при этом иллюзию, что он по-прежнему контролирует страну.

Главный герой, которого сыграл Александр Филиппенко, представляет собой совокупность трех генеральных секретарей, умерших один за другим в конце советского периода: Брежнева, Андропова и Черненко.

Кадр из фильма "Пациент №1"
Кадр из фильма "Пациент №1" Фото: Пресс-фото
Кадр из фильма "Пациент №1"
Кадр из фильма "Пациент №1" Фото: Пресс-фото
Кадр из фильма "Пациент №1"
Кадр из фильма "Пациент №1" Фото: Пресс-фото

Это безрадостный фарс, трагикомическое исследование разлагающихся властных структур и отчаянных закулисных распрей разваливающегося государства.

Вручая фильму премию, классик европейского кино режиссер Вернер Херцог подчеркнул:

"Это глубокая, основанная на исторических документах картина. Мы в деталях видим закат жизни правителя империи, для которого его окружение инсценирует выборы и плетет вокруг его тела интриги, руководствуясь собственными интересами. Фильм Гигинеишвили в деталях показывает кризис единоличного правления. Его подход смелый и радикальный. Во время просмотра хочется то смеяться, то плакать, но не можешь ни того, ни другого".

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