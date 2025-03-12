"Кризис единоличного правления": Резо Гигинеишвили представит в Риге свой фильм "Пациент №1"

"Это глубокая, основанная на исторических документах картина. Мы в деталях видим закат жизни правителя империи, для которого его окружение инсценирует выборы и плетет вокруг его тела интриги, руководствуясь собственными интересами. Фильм Гигинеишвили в деталях показывает кризис единоличного правления. Его подход смелый и радикальный. Во время просмотра хочется то смеяться, то плакать, но не можешь ни того, ни другого".