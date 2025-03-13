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Видео Драг-квин Амуна Дэвис перевоплотилась в кота из "Потока"

Перевод: rus.tvnet.lv
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@amunadavis Flow Cat MAKEUP Transformation 🐱❤️🐱❤️🐱 #flow #flowmovie #makeuptransformation #fyp #amunadaviscreations #foryoupage❤️❤️ #foryou #amunadavis #makeup #cat #catmakeup #flowmovie2024 #latvia @gintszilbalodis #transformation ♬ original sound - AmunaDavis

Латвийская драг-квин и инфлюенсер Амуна Дэвис опубликовала в социальных сетях видео перевоплощения в главного героя оскароносного анимационного фильма "Поток".

На видео Амуна Дэвис создает то, что он называет "фантазийным макияжем" — надевает себе на голову ушки и рисует на лице кошачью мордочку. В результате известный инфлюенсер перевоплотился в кота из "Потока", особенно выделив на груди надпись Flow.

Амуна Дэвис признается, что нанесение макияжа заняло 14 часов. В видео он поздравляет Гинту Зилбалоди и всю команду "Потока" с их большими достижениями. "Вы вдохновляете нас", — говорит инфлюенсер в конце видео.

На вопрос комментатора, есть ли какой-либо персонаж, которого Амуна Дэвис не смог бы изобразить, он ответил, что это и было непросто: "Я бы сказал, что на самом деле очень сложно изобразить животное хотя бы немного правдоподобно".

Видео: Приветствие команды "Потока" у Памятника Свободы

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Как уже сообщалось, фильм "Поток" был создан в рамках совместного производства трех стран: латвийской студии Dream Well Studio, французской студии Sacrebleu Productions и бельгийской студии Take Five.

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"Поток" Гинта Зилбалодиса получил премию "Оскар" за лучший анимационный фильм. Это первый случай, когда фильм из Латвии был номинирован и получил эту престижную награду.

В номинации "Лучший анимационный фильм" латвийский фильм "Поток" обошёл голливудские высокобюджетные анимационные фильмы "Головоломка 2", "Дикий робот", "Мемуары улитки" и "Уоллес и Громит: Крылатая месть".

"Поток" завоевал не менее 50 других международных наград, включая премию "Золотой глобус" за лучший анимационный фильм.

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Мультфильм "Поток" - это 3D-анимационная история о коте-индивидуалисте, который вынужден покинуть свой дом во время сильного наводнения и укрыться в маленькой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом мире, не населенном людьми, ему приходится изменить свой образ жизни и взаимодействовать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.

В творческую команду "Потока" вошли режиссер, продюсер, сценарист и художник Гинтс Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Матисс Кажа, продюсеры Рон Дианс и Грегори Залкман, звукорежиссер Гурвал Койк-Галлас, главный аниматор Лео Сили-Пелисье, композиторы Зилбалодис и Рихард Залюпе, художники визуальных эффектов Константин Вишневскис и Мартиньш Упитис.

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