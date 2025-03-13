Видео Драг-квин Амуна Дэвис перевоплотилась в кота из "Потока"

В номинации "Лучший анимационный фильм" латвийский фильм "Поток" обошёл голливудские высокобюджетные анимационные фильмы "Головоломка 2", "Дикий робот", "Мемуары улитки" и "Уоллес и Громит: Крылатая месть".
"Поток" завоевал не менее 50 других международных наград, включая премию "Золотой глобус" за лучший анимационный фильм.
Мультфильм "Поток" - это 3D-анимационная история о коте-индивидуалисте, который вынужден покинуть свой дом во время сильного наводнения и укрыться в маленькой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом мире, не населенном людьми, ему приходится изменить свой образ жизни и взаимодействовать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.
В творческую команду "Потока" вошли режиссер, продюсер, сценарист и художник Гинтс Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Матисс Кажа, продюсеры Рон Дианс и Грегори Залкман, звукорежиссер Гурвал Койк-Галлас, главный аниматор Лео Сили-Пелисье, композиторы Зилбалодис и Рихард Залюпе, художники визуальных эффектов Константин Вишневскис и Мартиньш Упитис.
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