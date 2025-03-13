Видео Драг-квин Амуна Дэвис перевоплотилась в кота из "Потока"

На видео Амуна Дэвис создает то, что он называет "фантазийным макияжем" — надевает себе на голову ушки и рисует на лице кошачью мордочку. В результате известный инфлюенсер перевоплотился в кота из "Потока", особенно выделив на груди надпись Flow.

Амуна Дэвис признается, что нанесение макияжа заняло 14 часов. В видео он поздравляет Гинту Зилбалоди и всю команду "Потока" с их большими достижениями. "Вы вдохновляете нас", — говорит инфлюенсер в конце видео.

На вопрос комментатора, есть ли какой-либо персонаж, которого Амуна Дэвис не смог бы изобразить, он ответил, что это и было непросто: "Я бы сказал, что на самом деле очень сложно изобразить животное хотя бы немного правдоподобно".

Видео: Приветствие команды "Потока" у Памятника Свободы

Как уже сообщалось, фильм "Поток" был создан в рамках совместного производства трех стран: латвийской студии Dream Well Studio, французской студии Sacrebleu Productions и бельгийской студии Take Five.