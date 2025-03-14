Полиция нашла поджигателя благодаря видео в TikTok

В воскресенье, 9 марта, в Рижское региональное управление Государственной полиции поступило сообщение о размещенном на платформе TikTok видео, на котором мужчина якобы сжигает старник. Полученная информация была передана в Видземское региональное управление Госполиции, где было проведено расследование, подтвердившее факт поджога.

Инцидент произошел был зафиксирован в Страупской волости Цесисского края. Виновный был установлен и признался в содеянном. 12 марта было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 55.3 Закона о пожарной безопасности и борьбе с огнем. Сжигание старника является наказуемым правонарушением, которое влечет за собой штраф для физического лица в размере от 280 до 700 евро.

Материалы будут направлены в административную комиссию Цесисского краевого самоуправления для принятия решения о размере штрафа.

Госполиция благодарит граждан за предоставленную информацию, которая помогла оперативно установить личность нарушителя. Полиция напоминает, что сжигание старника - это не только наказуемое правонарушение, но и серьезная угроза для жизни людей, имущества и окружающей среды. Неконтролируемые пожары могут быстро распространяться, угрожая домам, лесам и сельскохозяйственным угодьям.

Полиция призывает людей немедленно сообщать о подобных инцидентах по телефону 112.

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