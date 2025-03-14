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Правительство отрабатывало навыки на учениях НАТО

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Здание Кабинета министров
Здание Кабинета министров Фото: Zane Bitere/LETA

В пятницу, 14 марта, на учениях НАТО CMX25 члены правительства, руководители органов безопасности и эксперты госучреждений в формате чрезвычайного выездного заседания Кабинета министров отрабатывали навыки действий в условиях угрозы государству, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

Ежегодные учения НАТО по управлению кризисами CMX25 проходят с 13 по 18 марта во всех странах альянса, в том числе в Латвии.

В ходе учений моделируется сложный военно-гражданский сценарий и проверяется способность стран НАТО всесторонне реагировать на угрозы.

Цель учений - проверить, как осуществляются процедуры консультаций и принятия решений в странах НАТО на стратегическом, политическом и оборонном уровнях.

В Латвии в учениях участвуют государственные учреждения, отвечающие за управление в условиях кризисов и чрезвычайных ситуаций, планирование, принятие решений и реализацию необходимых мер.

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