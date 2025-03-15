Половина сотрудников в Латвии проводят собрания, уткнувшись в телефон

38% переписываются в WhatsApp и других мессенджерах по личным вопросам. 19% читают новости, пока идет собрание.

В ходе исследования выяснилось, что больше всего коллег раздражает:

Звук включенного телефона - 58% опрошенных.

Люди, которые уткнулись в экран и не следят за обсуждением - 47%.

Ответы на звонки прямо во время встречи - 34%.

Опрос был приурочен к старту 19-го сезона самой продолжительной образовательной инициативы в Латвии - Čē Čē Čempionāts.

В этом году центральной темой фестиваля для школьников станет использование телефонов в школах.

"Мы хотим поднять вопрос о том, какие последствия влечет за собой неконтролируемое использование телефонов не только во время уроков, но и на переменах", - объясняет руководитель отдела кадров Tele2 Айя Бите-Озере.

По ее словам, эта проблема актуальна не только для школ, но и для компаний, государственных учреждений и даже политических заседаний.

"Телефон мешает концентрироваться и ухудшает отношения с коллегами. Многие забывают, что всему есть свое время и место", - подчеркивает Бите-Озере.

Она также отметила, что 70% опрошенных заявили, что в их компании нет четких правил по использованию телефонов на собраниях.

В Tele2 недавно ввели собственный "телефонный этикет", а в конференц-залах появились специальные ящики для хранения мобильных устройств.

Фестиваль Čē Čē Čempionāts в этом году пройдет под лозунгом "Заряди свою батарею".

Организаторы предлагают школьникам искать новые творческие способы проводить перемены без телефонов. Уже собрано 100 идей, а первым заданием участников станет придумать 101-ю.

Исследование было проведено в феврале 2025 года, в нем приняли участие 702 респондента.

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