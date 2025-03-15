Более половины работников Латвии (53%) во время рабочих совещаний занимаются посторонними делами в телефоне. По данным опроса, проведенного компаниями Tele2 и Norstat, чаще всего (60%) сотрудники отвечают на рабочие e-mail'ы - но есть и другие "важные причины".
Половина сотрудников в Латвии проводят собрания, уткнувшись в телефон
38% переписываются в WhatsApp и других мессенджерах по личным вопросам. 19% читают новости, пока идет собрание.
В ходе исследования выяснилось, что больше всего коллег раздражает:
- Звук включенного телефона - 58% опрошенных.
- Люди, которые уткнулись в экран и не следят за обсуждением - 47%.
- Ответы на звонки прямо во время встречи - 34%.
Опрос был приурочен к старту 19-го сезона самой продолжительной образовательной инициативы в Латвии - Čē Čē Čempionāts.
В этом году центральной темой фестиваля для школьников станет использование телефонов в школах.
"Мы хотим поднять вопрос о том, какие последствия влечет за собой неконтролируемое использование телефонов не только во время уроков, но и на переменах", - объясняет руководитель отдела кадров Tele2 Айя Бите-Озере.
По ее словам, эта проблема актуальна не только для школ, но и для компаний, государственных учреждений и даже политических заседаний.
"Телефон мешает концентрироваться и ухудшает отношения с коллегами. Многие забывают, что всему есть свое время и место", - подчеркивает Бите-Озере.
Она также отметила, что 70% опрошенных заявили, что в их компании нет четких правил по использованию телефонов на собраниях.
В Tele2 недавно ввели собственный "телефонный этикет", а в конференц-залах появились специальные ящики для хранения мобильных устройств.
Фестиваль Čē Čē Čempionāts в этом году пройдет под лозунгом "Заряди свою батарею".
Организаторы предлагают школьникам искать новые творческие способы проводить перемены без телефонов. Уже собрано 100 идей, а первым заданием участников станет придумать 101-ю.
Исследование было проведено в феврале 2025 года, в нем приняли участие 702 респондента.
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