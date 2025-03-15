Президент США Дональд Трамп заявил, что российская армия окружила тысячи украинских военных в Курской области. Однако, как пишет Forbes, это не соответствует действительности.
Трамп солгал об окружении тысяч украинских военных?
На самом деле украинская армия планово эвакуировала около 10 000 бойцов, покинувших свои позиции в Курской области в понедельник и вторник. Несмотря на заявления Трампа, никакого окружения не было.
"Это ложь", - заявил один из украинских операторов дронов, принимавший участие в боях в Курской области.
С ним согласен и основатель аналитического проекта Frontelligence Insight, который подчеркнул: "Украинское командование прекрасно понимало ситуацию в регионе. Окружения не было".
Летом 2024 года украинские войска перешли границу с Россией и заняли часть Курской области.
Целью операции было создание рычага давления на Москву: президент Украины Владимир Зеленский мог бы использовать эту территорию в качестве разменной монеты в возможных переговорах, предлагая обменять ее на оккупированные Россией украинские регионы.
Боевые действия длились шесть месяцев, но 25 февраля 2025 года Украина начала отход из региона. Ключевую роль в этом сыграла группа российских беспилотников "Рубикон", которая атаковала украинские линии снабжения в Судже.
Аналитик Эндрю Перпетуя объясняет, что "Рубикон" использовал новую тактику, позволившую быстро уничтожить сотни украинских транспортных средств, что фактически отрезало снабжение украинских войск.
Спустя две недели Киев начал отступление. Украинским военным удалось вывести людей, но пришлось оставить часть техники.
Хотя операция в целом была организованной, в некоторых местах отход проходил хаотично. Однако окружения не было, и никаких доказательств этого не существует.
Когда Трамп заявил о "тысячах украинских военных в окружении", он фактически повторил слова Владимира Путина.
За две недели до этого, на встрече в Белом доме, Трамп и вице-президент Джеймс Дэвид Венс критиковали Зеленского за недостаточную благодарность за американскую помощь. После этого отношения между Вашингтоном и Киевом резко обострились.
Несмотря на это, в начале недели Украина и США смогли договориться о 30-дневном перемирии.
Кремль заявил, что готов согласиться на режим прекращения огня, но на своих условиях. Трамп утверждает, что его переговоры с Путиным "проходят успешно" и "война скоро закончится".
Однако его заявления о Курской области основаны на недостоверной информации, отмечает Forbes.
"Я настойчиво просил президента Путина сохранить жизни этих людей", - написал Трамп.
Но, как подчеркивает Forbes, к моменту этого заявления в Курской области уже не оставалось тысяч украинских военных - их эвакуация началась за несколько дней до того, как Путин сделал свое заявление.
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