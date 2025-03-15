Спустя две недели Киев начал отступление. Украинским военным удалось вывести людей, но пришлось оставить часть техники.

Хотя операция в целом была организованной, в некоторых местах отход проходил хаотично. Однако окружения не было, и никаких доказательств этого не существует.

Когда Трамп заявил о "тысячах украинских военных в окружении", он фактически повторил слова Владимира Путина.

За две недели до этого, на встрече в Белом доме, Трамп и вице-президент Джеймс Дэвид Венс критиковали Зеленского за недостаточную благодарность за американскую помощь. После этого отношения между Вашингтоном и Киевом резко обострились.

Несмотря на это, в начале недели Украина и США смогли договориться о 30-дневном перемирии.

Кремль заявил, что готов согласиться на режим прекращения огня, но на своих условиях. Трамп утверждает, что его переговоры с Путиным "проходят успешно" и "война скоро закончится".

Однако его заявления о Курской области основаны на недостоверной информации, отмечает Forbes.

"Я настойчиво просил президента Путина сохранить жизни этих людей", - написал Трамп.

Но, как подчеркивает Forbes, к моменту этого заявления в Курской области уже не оставалось тысяч украинских военных - их эвакуация началась за несколько дней до того, как Путин сделал свое заявление.

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