«Сегодня я приказал ВС США приступить к решительным и мощным действиям против йеменских террористов: хуситов», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social, пояснив, что это ответ на то, что хуситы не прекращают обстрелы американских и других кораблей, самолетов и беспилотников.

«Сообщаю террористам-хуситам: ваше время истекло. Вы должны прекратить атаки сегодня же. В противном случае вас ждут такие адские муки, каких вы еще не испытывали», — добавил президент США.

«Наши храбрые военные прямо сейчас наносят воздушные удары по базам террористов, их лидерам и противоракетной обороне, чтобы защитить американские морские, воздушные и военно-морские активы и восстановить свободу судоходства», — написал Трамп.