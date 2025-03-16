США начали «решительную и мощную» волну авиаударов по повстанцам-хуситам в Йемене, заявил президент Дональд Трамп, объяснив свое решение нападениями вооруженной группировки на суда в Красном море — одном из важнейших мировых маршрутов для транспортировки нефти и топлива.
«Сегодня я приказал ВС США приступить к решительным и мощным действиям против йеменских террористов: хуситов», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social, пояснив, что это ответ на то, что хуситы не прекращают обстрелы американских и других кораблей, самолетов и беспилотников.
«Сообщаю террористам-хуситам: ваше время истекло. Вы должны прекратить атаки сегодня же. В противном случае вас ждут такие адские муки, каких вы еще не испытывали», — добавил президент США.
«Наши храбрые военные прямо сейчас наносят воздушные удары по базам террористов, их лидерам и противоракетной обороне, чтобы защитить американские морские, воздушные и военно-морские активы и восстановить свободу судоходства», — написал Трамп.
Он также призвал Иран прекратить оказывать поддержку хуситам в Йемене. «Не смейте угрожать американскому народу, его президенту, получившему один из крупнейших мандатов в истории президентства, или мировым судоходным путям. Если вы это сделаете, берегитесь, потому что Америка заставит вас в полной мере за это ответить, любезничать мы с вами не будем», — предупредил Трамп.
Подконтрольное хуситам Министерство здравоохранения сообщило, что в результате ударов погибли по меньшей мере девять человек и девять получили ранения.
После начала войны в секторе Газа повстанцы-хуситы в Йемене, пользующиеся поддержкой Ирана, заявили о своей солидарности с ХАМАС.
Они начали обстреливать ракетами и беспилотниками суда, которые проходят по узкому Баб-эль-Мандебскому проливу, ширина которого составляет около 30 км; его еще называют «Воротами слез».
Хуситы утверждают, что стреляют по судам, идущим в Израиль, однако далеко не все из обстрелянных судов направлялись туда.
С течением времени хуситы стали все более активно обстреливать проходящие суда, они также запускали ракеты и беспилотники в сторону Израиля.
Группировка заявила арабским СМИ, что продолжит свои атаки.
Из-за атак хуситов почти все судоходные компании приостановили рейсы через Красное море, направляя свои суда в обход.
Красное море считается одним из важнейших в мире маршрутов по перевозке нефти, сжиженного газа и иных товаров.