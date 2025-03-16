Эра стационарных фоторадаров в Эстонии подходит к концу

Новая технология могла бы также уличать водителей в других нарушениях, таких как непристегнутость ремня безопасности или использование телефона во время движения.

В эстонском управлении полиции и погранохраны обнаружили, что в прошлом году в Эстонии все виды фоторадаров зафиксировали в общей сложности 321 000 нарушений правил дорожного движения.

Однако большинство из них были зафиксированы с новых мобильных, а не стационарных камер. Восемь мобильных камер зафиксировали более 200 000 нарушений, сообщили в управлении.

Но вместо того, чтобы покупать больше таких мобильных камер, в Эстонии обращаются к новому правозащитному инструменту - патрульным машинам, фиксирующим нарушения автоматически.

Эти патрульные машины зафиксировали бы не только превышение скорости, но и ряд других нарушений правил дорожного движения — непристегнутость, агрессивное вождение, нарушение красного света, опасные маневры и др.

Система также будет автоматически фиксировать водителей, которые за рулем пользуются телефоном.

Нарушения можно будет регистрировать и налагать денежные штрафы без непосредственного присутствия правоохранителей.

"Затем эти доказательства в формате изображения отправляются в базу данных, где автоматически будет наложен штраф. Правоохранители должны реагировать только на нарушения, в которых требуется немедленное вмешательство", - пояснили в эстонском управлении полиции и погранохраны, добавив, что для его введения необходимы юридические изменения в стране.

Глава эстонского управления транспорта Прийт Саукс отметил, почему в Эстонии наступил конец эры стационарных фоторадаров.

"Все точно знают, где находятся наши нынешние стационарные камеры, поэтому это не очень эффективный метод", - пояснил Саукс.

В 2018 году в Эстонии было почти 50 стационарных фоторадаров, однако теперь осталось 34.

Эстонское управление транспорта планирует поддерживать нынешнюю систему только до тех пор, пока устройства будут сертифицированы и в рабочем состоянии.

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