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Вспыхнул пожар в общественном здании в районе Межапарка

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Пожар. Иллюстративное фото
Пожар. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В воскресенье днем в Риге, в районе Межапарка, произошел пожар в одноэтажном общественном здании. Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD), вызов поступил в 15:08.

Очаг возгорания находился на Кокнесском проспекте. К моменту прибытия пожарных люди успели эвакуироваться самостоятельно.

На месте работают более 18 пожарных и шесть пожарных автоцистерн. Операция по ликвидации возгорания продолжается.

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