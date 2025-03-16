В воскресенье днем в Риге, в районе Межапарка, произошел пожар в одноэтажном общественном здании. Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD), вызов поступил в 15:08.
Вспыхнул пожар в общественном здании в районе Межапарка
Очаг возгорания находился на Кокнесском проспекте. К моменту прибытия пожарных люди успели эвакуироваться самостоятельно.
На месте работают более 18 пожарных и шесть пожарных автоцистерн. Операция по ликвидации возгорания продолжается.
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