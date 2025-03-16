Партийные конгрессы за 40 000 евро, стратегии и бренд-дизайн за 60 000, декоративные шторы за 3 000 - латвийские политические партии активно расходуют государственное финансирование. Деньги налогоплательщиков тратятся на банкеты, услуги кейтеринга для новогодних вечеринок и мероприятия для сплочения членов партий. Об этом говорится в отчете Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), который был представлен правительству в марте. Как сообщает программа Латвийского телевидения De facto, в следующем составе Сейма финансирование партий может быть пересмотрено.
Из-за нецелевых расходов могут сократить финансирование партий
KNAB предлагает ввести более строгие правила отчетности и прозрачности, а министр финансов не исключает сокращения государственного финансирования.
Наибольшее финансирование сейчас получает правящая партия "Новое Единство" - более 1 миллиона евро в год.
Руководство "Новоего Единства" публично заявляет, что большая часть бюджета идет на "содержательную деятельность", но отчет за 2023 год показывает обратное:
Из 220 000 евро, выделенных на исследования, менее 50 000 действительно пошли на научные работы. Более 20 000 евро JV потратила на "сплочение членов партии". Один из партийных конгрессов обошелся в 40 000 евро, не считая затрат на питание.
Министр финансов Арвил Ашераденс, который сам является главой "Единства", признал, что партии придется экономить:
"Расходы происходят в рамках установленных правил, иначе надзорные органы их не одобрили бы. Но если вы спрашиваете, можно ли урезать это финансирование, я отвечу: да, это возможно".
KNAB впервые опубликовал отчеты о том, как партии тратили государственные средства в 2023 году. Это позволяет обществу увидеть, куда действительно уходят деньги налогоплательщиков.
Хотя 2023 год не был годом выборов, партии не использовали финансирование для содержательной работы, а большая часть средств ушла на зарплаты, аренду офисов и погашение долгов по агитации с предыдущих выборов.
KNAB также выявил, что под видом "содержательной работы" финансировались развлечения - вечеринки, банкеты и корпоративные мероприятия.
"Объединенный список" (AS)
Из 107 000 евро, выделенных на содержательную деятельность, на исследования, соцопросы и юридические услуги ушло менее 15 000. В то же время 4 500 евро партия потратила на кейтеринг и обслуживание новогоднего вечера Латвийского объединения регионов (LRA).
Сопредседатель AS и лидер LRA, депутат Сейма Эдвард Смилтенс, объясняет это так:
"Крупные мероприятия, такие как спортивные игры и новогодние вечеринки, привлекают новых членов в партию. Эти события помогают объединить команду, поблагодарить активистов и познакомить новых потенциальных членов с нашей партией... На таких встречах люди могут свободно пообщаться с мэрами, депутатами Сейма и министрами".
"Прогрессивные"
После попадания в Сейм финансирование партии "Прогрессивные" существенно увеличилось. В 2023 году 42 000 евро было выделено на содержательную деятельность. Однако KNAB обратил внимание на один пункт в отчетности партии:
Среди расходов на "командные мероприятия" числится пункт "Drag performance" - развлекательное шоу с участием мужчин в женских нарядах.
В отчете KNAB оно описано как "развлекательное представление", но деталей его финансирования пока не раскрывают.
Сопредседатель "Прогрессивных" и глава парламентской фракции Андрис Шуваевс признал, что интерпретация допустимых расходов могла различаться.
"Мы активно сотрудничаем с KNAB и в этих случаях тоже. Наше понимание правил в тот момент было связано с принятием регулирования о партнерских отношениях. Мы не отрицаем, что могли быть ошибки в толковании, какие мероприятия можно финансировать за счет госбюджета. У KNAB была своя трактовка, мы ее приняли, объяснили свою позицию и признаем ошибки в отдельных случаях", - заявил Шуваев.
Союз зеленых и крестьян (СЗК)
Лидер СЗК, министр экономики Виктор Валайнис утверждает, что партия не оплачивает из госбюджета развлекательные мероприятия. Однако на содержание офисов и сотрудников в 2023 году ZZS потратила почти 300 000 евро.
Среди расходов числится обустройство партийной студии, для которой были куплены, например, DEKO занавески за 3 000 евро. 110 000 евро в год (вне выборов) ушли на коммуникацию с обществом и политическую агитацию. 28 000 евро были заплачены физическим лицам за продвижение в соцсетях, что, вероятно, означает оплату так называемых инфлюенсеров.
При этом Валайнис утверждает, что СЗК не боится большей прозрачности, но не поддерживает ужесточение ограничений на использование государственного финансирования.
"Существующие ограничения заставляют все партии тратить деньги неэффективно. Если бы этих барьеров не было, партии могли бы работать целенаправленнее. Открытость поможет дисциплинировать партии, чтобы им не приходилось краснеть за свои расходы", - заявил он.
Национальное объединение (NA)
Национальное объединение сейчас вообще не получает государственное финансирование, поскольку выплаты были приостановлены KNAB на год. В 2022 году партия превысила лимит расходов на коммуникацию и агитацию, и KNAB заморозил выплаты.
В 2023 году из 106 000 евро, выделенных на содержательную деятельность, на исследования ушла только пятая часть. Более 70 000 евро NA потратила на организацию мероприятий.
Глава NA и депутат Сейма Илзе Индриксоне объясняет, что традиционные партийные мероприятия - это важная часть идеологической работы.
"У нас есть ежегодные традиционные мероприятия, которые являются частью формирования партийного содержания. Конечно, это шествие с факелами. Я думаю, все его знают. Мы организуем его каждый год. Это традиционное событие, и оно требует расходов. Мы считаем, что это очень важное мероприятие, которое помогает привлекать молодежь, волонтеров и новых сторонников, а также позволяет задуматься о наших ключевых ценностях", - заявила Индриксоне.
"Латвия на первом месте"
Политическая партия "Латвия на первом месте" (LPV) в первый год получения государственного финансирования не потратила деньги на необычные или сомнительные цели и не заказывала дорогостоящих исследований.
Однако пока один из лидеров LPV Эдмунд Зивтиньш активно выступает за полный отказ от госфинансирования партий, Айнар Шлесерс занимает менее радикальную позицию.
"Мы можем отказаться от госфинансирования, но тогда нужно убрать ограничения на частные пожертвования. Пусть люди сами решают, сколько жертвовать - тысячу, десять или даже сто тысяч евро. Кто-то скажет: "Шлесерс слишком много пожертвовал, я его не поддерживаю". Это нормально. Я бы поддержал такой вариант. Но нельзя оставлять систему, при которой партии вынуждены клянчить у предпринимателей, а они боятся, что их потом начнет проверять KNAB", - заявил Шлесерс.
Он утверждает, что некоторые предприниматели, сделавшие пожертвования LPV, столкнулись с проверками. В базе данных KNAB действительно зафиксировано два случая, когда партия вернула пожертвования по 3700 евро своим донорам.
Что показал аудит KNAB?
KNAB провел анализ финансирования партий за пять лет (2018–2023) и выяснил:
Государственное финансирование выросло в 12 раз. Сумма частных пожертвований сократилась в 9 раз.
При этом общественность не имеет полного доступа к отчетам о расходах партий, что снижает прозрачность системы, заключает KNAB.
"Необходимо внести изменения в нормативные акты, чтобы общественность могла видеть полную картину - куда именно партии тратят деньги", - пояснила Анна Алёшина, руководитель отдела политики и коммуникации KNAB.
По данным KNAB, некоторые политические силы вкладывают средства в широкий спектр расходов, включая развлекательные мероприятия. При этом "реальная интеллектуальная работа" - например, разработка политических реформ - оказывается второстепенной задачей.
"Мы видим, что у партий очень разное понимание о целевом использовании госфинансирования. Деньги тратятся на широкий спектр нужд, включая развлекательные мероприятия. А вот реальная содержательная работа, создание реформ уходит на второй план", - заявила Алёшина.
KNAB уже подготовил отчет, который в ближайшие недели будет рассмотрен правительством. Хотя KNAB предлагает технические изменения в системе партийного финансирования, пока не планируется пересмотр самих объемов финансирования.
Однако министр финансов заявил, что в поиске средств на оборону будет пересмотрено финансирование независимых структур, включая партии. В 2024 году госфинансирование партий не увеличилось, поскольку Сейм решил временно его заморозить.
В общей сложности 13 партий и партийных объединений в этом году получат 6,6 млн евро.
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