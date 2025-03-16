Из-за нецелевых расходов могут сократить финансирование партий

Союз зеленых и крестьян (СЗК)

Лидер СЗК, министр экономики Виктор Валайнис утверждает, что партия не оплачивает из госбюджета развлекательные мероприятия. Однако на содержание офисов и сотрудников в 2023 году ZZS потратила почти 300 000 евро.

Среди расходов числится обустройство партийной студии, для которой были куплены, например, DEKO занавески за 3 000 евро. 110 000 евро в год (вне выборов) ушли на коммуникацию с обществом и политическую агитацию. 28 000 евро были заплачены физическим лицам за продвижение в соцсетях, что, вероятно, означает оплату так называемых инфлюенсеров.

При этом Валайнис утверждает, что СЗК не боится большей прозрачности, но не поддерживает ужесточение ограничений на использование государственного финансирования.

"Существующие ограничения заставляют все партии тратить деньги неэффективно. Если бы этих барьеров не было, партии могли бы работать целенаправленнее. Открытость поможет дисциплинировать партии, чтобы им не приходилось краснеть за свои расходы", - заявил он.

Национальное объединение (NA)

Национальное объединение сейчас вообще не получает государственное финансирование, поскольку выплаты были приостановлены KNAB на год. В 2022 году партия превысила лимит расходов на коммуникацию и агитацию, и KNAB заморозил выплаты.

В 2023 году из 106 000 евро, выделенных на содержательную деятельность, на исследования ушла только пятая часть. Более 70 000 евро NA потратила на организацию мероприятий.

Глава NA и депутат Сейма Илзе Индриксоне объясняет, что традиционные партийные мероприятия - это важная часть идеологической работы.