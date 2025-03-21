Видео Лиза Мания и особая роль Максима Бусела в ее жизни: "Он очень заботливый"

Елизавета Мания - профессиональная танцовщица. Она танцует уже более 20 лет. На данный момент преподает бальные и спортивные танцы, а также сценическое движение и танец в Рижском русском театре им. М. Чехова. Кроме этого, Лиза является менеджером актера и певца Максима Бусела.

В интервью она рассказала, перспективно ли в Латвии заниматься танцами. Вспомнила, как попала на проект Dejo ar zvaigzni и что сейчас между ней и Максимом Буселом.

Видео: Елизавета Мания в шоу "В чем фишка?"

"Я помню, я так и написала продюсеру: "Все, конечно, классные, но если будет Бусел, то вообще отлично. Мне сказали, что он подтвердил свое участие, и там буквально через неделю мы договорились о встрече...