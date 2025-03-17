В Межапарке сгорело популярное кафе. Владелец обратился к жителям с просьбой о помощи

"Сегодня нашу семью коснулся самый ужасный кошмар - пожар уничтожил наш лелеемый 15 лет ресторан, место, где была не только работа, но и наша жизнь, наше сердце и душа. Мы потрясены, но полны решимости не позволить пламени лишить наш мечты", - написал в Facebook владелец ресторана Юрис Яунземс.

"Впереди сложная и неизвестная дорога - мы еще не знаем, сколько помощи сможем получить от страховщиков, но ясно одно: без поддержки мы не сможем восстановить это место. Поэтому просим - если у вас есть возможность, помогите нам построиться заново. Даже самое маленькое пожертвование может стать основой, на которой мы снова сможем строить мечту нашей семьи. Мы будем глубоко благодарны каждому, кто будет с нам в это тяжелое время", - попросил о помощи Юрис.

Пожертвовать на восстановление ресторана можно на счет Юриса Яунземса: LV79HABA0551002341339.

Как уже сообщалось, 15:08 пожарные получили вызов на проспект Кокнесес в Риге, где открытым пламенем горела крыша одноэтажного общественного здания на площади в 200 квадратных метров, а также помещение склада на площади в 20 квадратных метров. К моменту прибытия VUGD из здания своими силами эвакуировались десять человек.

В работах по тушению принимали работы более 18 пожарных с шестью автоцистернами. В 16:46 возгорание удалось ограничить.

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