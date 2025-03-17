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Глава компании ZAAO стал фигурантом уголовного дела из-за закупки авто

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Фото: Paula Čurkste / LETA

Председатель правления компании по управлению отходами SIA ZAAO Гинтс Кукайнис является фигурантом уголовного дела, возбужденного Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в связи с незаконной закупкой нового автомобиля, подтвердил Кукайнис агентству LETA.

Однако он полностью отвергает обвинения, поскольку пока неясно, о какой именно закупке идет речь. Кукайнис подчеркнул, что KNAB проверял два тендера на закупку автомобилей для ZAAO.

В среду, 19 марта, у Кукайниса запланирована встреча в прокуратуре, после которой он сможет дать более подробные комментарии.

"В данный момент я полностью отвергаю обвинения, поскольку не было ни подделки документов, ни получения какой-либо личной выгоды. Скорее всего, это юридическая неясность, и я рассматриваю ситуацию как недоразумение", - заявил Кукайнис.

Ранее сообщалось, что KNAB передал в прокуратуру по расследованию преступлений в государственных учреждениях уголовное дело, в котором предлагает начать уголовное преследование председателя правления публично-частного общества капитала за злоупотребление служебным положением в корыстных целях, а члена правления - за бездействие государственного должностного лица.

По данным KNAB, в ходе досудебного расследования были получены доказательства того, что председатель правления компании по управлению отходами злоупотребил своим служебным положением в корыстных целях, тайно договорившись с конкретным продавцом транспортных средств о победе в тендере и других деталях сделки.

Кроме того, член правления компании, которая одновременно является председателем тендерной комиссии, якобы подделала документацию по закупке и разработала технические условия тендера в пользу конкретного предприятия, утверждает KNAB. Членом правления ZAAO является Илзе Сауса.

В результате преступных действий ZAAO нанесен ущерб в размере не менее 32 000 евро.

KNAB предлагает прокуратуре начать уголовное преследование Кукайниса за злоупотребление служебным положением в корыстных целях. В отношении Саусе KNAB предлагает возбудить уголовное дело за бездействие государственного должностного лица, повлекшее незаконные преимущества для третьих лиц, а также за подделку документов в корыстных целях.

В настоящее время прокуратура, как процессуальный руководитель, решает дальнейшую судьбу уголовного дела.

ZAAO принадлежит Валмиерскому, Лимбажскому, Цесисскому, Смилтенскому, Валкскому, Сигулдскому, Балвскому и Саулкрастскому самоуправлениям.

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