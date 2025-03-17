Глава компании ZAAO стал фигурантом уголовного дела из-за закупки авто

Однако он полностью отвергает обвинения, поскольку пока неясно, о какой именно закупке идет речь. Кукайнис подчеркнул, что KNAB проверял два тендера на закупку автомобилей для ZAAO.

В среду, 19 марта, у Кукайниса запланирована встреча в прокуратуре, после которой он сможет дать более подробные комментарии.

"В данный момент я полностью отвергаю обвинения, поскольку не было ни подделки документов, ни получения какой-либо личной выгоды. Скорее всего, это юридическая неясность, и я рассматриваю ситуацию как недоразумение", - заявил Кукайнис.

Ранее сообщалось, что KNAB передал в прокуратуру по расследованию преступлений в государственных учреждениях уголовное дело, в котором предлагает начать уголовное преследование председателя правления публично-частного общества капитала за злоупотребление служебным положением в корыстных целях, а члена правления - за бездействие государственного должностного лица.