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Фото В жилом доме в Дрейлини оборудовали убежище. Вот только попасть туда не так просто

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Жительница рижского микрорайона Дрейлини Ольга заметила, что в подвальном помещении ее дома оборудовали убежище. Однако, при попытке узнать, как можно попасть внутрь, выяснилось, что ключи от убежища жильцам не выдавали. Кто сможет открыть двери в критический момент и куда обращаться жителям? В вопросе разбирался TVNET+.

"Нам вроде бы сделали убежище, но есть вопросы! Я даже не знаю, у кого могут быть ключи от подвала. К кому идти в критический момент?" - недоумевает Ольга и добавляет, что жителям не дали четкой инструкции, что делать в случае опасности.

"А еще я даже не видела, чтобы там делали ремонт. Не уверена, что эти помещения вообще подходят для укрытия", - сомневается рижанка.

Галерея: В жилом доме в Дрейлини оборудовали убежище

Правительство выделило три категории убежищ, в зависимости от уровня защищенности. В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) пояснили, что

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