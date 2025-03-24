Жительница рижского микрорайона Дрейлини Ольга заметила, что в подвальном помещении ее дома оборудовали убежище. Однако, при попытке узнать, как можно попасть внутрь, выяснилось, что ключи от убежища жильцам не выдавали. Кто сможет открыть двери в критический момент и куда обращаться жителям? В вопросе разбирался TVNET+.
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Фото ⟩ В жилом доме в Дрейлини оборудовали убежище. Вот только попасть туда не так просто
"Нам вроде бы сделали убежище, но есть вопросы! Я даже не знаю, у кого могут быть ключи от подвала. К кому идти в критический момент?" - недоумевает Ольга и добавляет, что жителям не дали четкой инструкции, что делать в случае опасности.
"А еще я даже не видела, чтобы там делали ремонт. Не уверена, что эти помещения вообще подходят для укрытия", - сомневается рижанка.
Галерея: В жилом доме в Дрейлини оборудовали убежище