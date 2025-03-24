Фото В жилом доме в Дрейлини оборудовали убежище. Вот только попасть туда не так просто

"Нам вроде бы сделали убежище, но есть вопросы! Я даже не знаю, у кого могут быть ключи от подвала. К кому идти в критический момент?" - недоумевает Ольга и добавляет, что жителям не дали четкой инструкции, что делать в случае опасности.