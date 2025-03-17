По его словам, он сам и, возможно, "весь клуб политических наблюдателей не ожидает ничего особенного от этого разговора".

"Мы не знаем результатов предыдущих бесед. Мы не знаем договоренностей между двумя лидерами", - заявил Даукштс.

Он считает, что предстоящий разговор будет уже не только об Украине.

"Украина может отойти на третий план в результате этих переговоров, потому что, во-первых, они продолжат обсуждать восстановление дипломатических отношений", - уверен эксперт.

По мнению Даукштса, "самый скрытый и в то же время самый очевидный вопрос" в ходе разговора будет касаться того, как президенту США разрушить стратегический союз между Россией и Китаем.

"На третьем месте, конечно, будет Украина. Вопрос Украины сейчас становится очень напряженным. Вопрос в том, сможет ли США гарантировать участие европейских стран в обеспечении мира в Украине и будет ли она защищать миротворцев в Украине в соответствии со статьей 5 договора НАТО", - отметил политолог.