Во вторник, 18 марта, в предстоящем телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным Украина может занять не главное место, предположил в беседе с агентством LETA политолог и историк Карлис Даукштс.
По его словам, он сам и, возможно, "весь клуб политических наблюдателей не ожидает ничего особенного от этого разговора".
"Мы не знаем результатов предыдущих бесед. Мы не знаем договоренностей между двумя лидерами", - заявил Даукштс.
Он считает, что предстоящий разговор будет уже не только об Украине.
"Украина может отойти на третий план в результате этих переговоров, потому что, во-первых, они продолжат обсуждать восстановление дипломатических отношений", - уверен эксперт.
По мнению Даукштса, "самый скрытый и в то же время самый очевидный вопрос" в ходе разговора будет касаться того, как президенту США разрушить стратегический союз между Россией и Китаем.
"На третьем месте, конечно, будет Украина. Вопрос Украины сейчас становится очень напряженным. Вопрос в том, сможет ли США гарантировать участие европейских стран в обеспечении мира в Украине и будет ли она защищать миротворцев в Украине в соответствии со статьей 5 договора НАТО", - отметил политолог.
Ранее сообщалось, что телефонный разговор Трампа с Путиным о возможностях прекращения боевых действий в Украине запланирован на вторник.
Кремль сегодня, 17 марта, подтвердил, что идет подготовка к беседе Путина и Трампа, но не стал комментировать, о чем пойдет речь. Это будет второй официальный телефонный разговор Путина и Трампа с момента возвращения последнего в Белый дом.
Трамп рассказал журналистам о предстоящем разговоре в воскресенье вечером (в понедельник утром по латвийскому времени) на борту президентского самолета, возвращаясь в Вашингтон из Флориды, где провел выходные в своей резиденции.
"За выходные проделана большая работа. Мы хотим увидеть, сможем ли мы прекратить эту войну", - сказал президент США.
Трамп также сообщил, что среди тем переговоров о прекращении войны будут территории и электростанции. "Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить о электростанциях", - сказал он. Трамп назвал это "определенным разделением активов".
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