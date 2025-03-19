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Режиссер "Настоящего детектива" Кэри Фукунага о Риге: "Здесь легко снимать"

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Кэри Фукунага
Кэри Фукунага Фото: Кадр из видео

15 марта 2025 года в галерее CUT ART состоялось открытие выставки Lyuta vesna - Lost Spring, которая была посвящена Украине. Примечательно, что автором всех фоторабот, которые там были представлены, был американский кинорежиссер, сценарист и кинооператор Кэри Фукунага. TVNET+ смог немного пообщаться с кинематографистом. 

Проект Lyuta vesna - Lost Spring был создан в 2022 году, когда режиссер работал волонтером в Украине. Именно там он запечатлел кадры, которые составили основу этой выставки. Впервые проект был показан в Leica Gallery Madrid в 2023 году.

В беседе с TVNET+ Кэри Фукунага поделился своим впечатлением о нашей стране:

"Мне здесь нравится. Я здесь уже живу пять месяцев...

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