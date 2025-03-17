Бывший премьер-министр Латвии Эйнарc Репше считает, что совершил две ошибки во время своего премьерства. Это ликвидация Дорожного фонда и допуск журналистов на заседания правительства. Об этом он рассказал в программе Латвийского радио Krustpunktā, пишет портал lsm.lv.
Эйнарc Репше рассказал, какие ошибки он совершил на посту премьера
"Да, в некоторых вопросах я серьезно ошибся. Например, я очень ошибся в вопросе Дорожного фонда", - сказал экс-премьер.
Репше отметил, что Дорожный фонд включили в общий госбюджет, а его финансирование даже увеличилось. Однако он упустил важный нюанс, за что ему стыдно: фонд изначально формировался за счет акцизного налога.
"Эти средства должны были идти только на дороги - это следовало сохранить как святое, но я тогда этого не понял", - признался бывший премьер, добавив, что фонд можно восстановить и сегодня.
Еще одной серьезной ошибкой он назвал то, что допустил журналистов на заседания правительства.
"Сначала я думал, что приглашу интеллигентных аналитических журналистов, которые лучше поймут, как все происходит, и смогут объективно освещать работу правительства. Но в итоге это превратилось в лабораторию желтой прессы.
Были и достойные журналисты, но также были и те, кто просто охотился за неудачными высказываниями и создавал скандалы", - сказал Репше.
"Не стоило заходить так далеко и закреплять эту норму в законе. Теперь никто на заседаниях правительства не говорит свободно, потому что боится сказать что-то не так, что можно вырвать из контекста и раздуть в СМИ", - считает бывший премьер.
Репше предложил сокращать бюрократию, дав руководителям и чиновникам возможность оперативно решать вопросы и устранять абсурдные ситуации без ожидания изменений в законах. Пример этому должен подавать сам аппарат премьера.
"Я пожелал бы премьеру Силине не отступать, а создавать условия и поддержку для того, чтобы каждый мог решать проблемы, если их видит", - заключил Эйнарc Репше.
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