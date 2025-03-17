Синтия из Цесиса в конце февраля шла по улице, когда неожиданно сзади на высокой скорости к ней приблизился молодой человек на велосипеде, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Велосипедист сбил женщину, но до сих пор не найден. Почему, если рядом были камеры?
Жительница Цесиса очнулась, лежа на земле. Она попыталась встать, но поняла, что не может продолжать путь. Из соображений безопасности Синтия позвонила своему другу, который отвез ее в больницу.
Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга средней тяжести и защемление спинного нерва. В медицинском учреждении она провела два дня.
Персонал больницы сообщил о ДТП в полицию, однако отношение сотрудников правоохранительных органов удивило пострадавшую.
Прошло три недели, но виновника аварии до сих пор не нашли, несмотря на то, что рядом находилась камера видеонаблюдения.
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Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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