Учитывая изменения ситуации с безопасностью в регионе, оборонные потребности Латвии, консультации с союзниками, а также в знак солидарности и единства с другими странами региона, Министерство обороны предлагает выход Латвии из Оттавской конвенции вместе с Эстонией, Литвой и Польшей.
Учитывая изменения ситуации с безопасностью в регионе, оборонные потребности Латвии, консультации с союзниками, а также в знак солидарности и единства с другими странами региона, Министерство обороны предлагает выход Латвии из Оттавской конвенции вместе с Эстонией, Литвой и Польшей.
"Мы серьезно оцениваем все возможности, чтобы укрепить способность Латвии к сдерживанию и обороне. Мы достигли регионального соглашения совместно с министрами обороны Эстонии, Литвы и Польши рекомендовать выход из Оттавской конвенции, тем самым укрепляя свои границы. Мы должны готовиться к тому, что Россия продолжит создавать угрозу для региона, независимо от того, как будут развиваться военные действия на Украине. Выход из Оттавской конвенции имеет потенциал для обеспечения производства противопехотных мин. В то же время мы продолжим соблюдать международные нормы и гуманитарные права, и будем консультироваться с союзниками", - отметил министр обороны Андрис Спрудс.
Aizsardzības ministru sniegtā rekomendācija ir ļoti svarīga Latvijai, un reģionālā pieeja kopā ar Lietuvu, Igauniju un Poliju šajā jautājumā ir bijusi būtiska. Pēc iespējas ātri šo jautājumu skatīsim valdībā, lai lemtu par turpmāko Latvijas rīcību. https://t.co/VUjFlG3xQR— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) March 18, 2025
Министерство обороны и Национальные вооруженные силы провели оценку участия Латвии в Оттавской конвенции, проанализировав эффективность военного применения противопехотных мин, политические аспекты, связанные с позицией других союзников по отношению к обязательствам конвенции. Также оценивались практические соображения о приобретении или производстве таких боеприпасов. В процессе оценки был сделан вывод, что в Латвии и странах региона возможно развитие производства противопехотных мин. В латвийской индустрии наблюдаются необходимые способности и развита металлообработка. А региональный подход позволит снизить зависимость от зарубежных поставок, особенно в области взрывчатых веществ и боезарядов.
В процессе оценки значимыми были консультации с союзниками, особенно с теми странами НАТО, чьи солдаты несут служебные обязанности в Латвии. Союзники выразили понимание возможного выхода Латвии из Оттавской конвенции и подтвердили дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере. Минобороны отмечает, что в ходе процесса выхода также продолжится обмен информацией с союзниками.
Министерство обороны и Министерство иностранных дел будут тесно сотрудничать в дальнейших шагах процесса, в соответствии с решениями и задачами Кабинета министров. Законопроект рассмотрит Сейм, который примет окончательное решение о выходе из конвенции. Если закон о выходе в Сейм будет принят, об этом будут проинформированы все остальные государства-участники, генсек ООН, и Совет безопасности ООН. Выход вступит в силу через полгода после получения депозитарием документа о выходе.
Министерство обороны заверяет, что Латвия продолжит соблюдать международное гуманитарное право, в том числе защиту гражданского населения во время вооруженных конфликтов, при этом обеспечивая свои потребности в безопасности. Любое возможное приобретение, размещение и использование неуправляемых противопехотных мин будет зависеть от военной логики и приоритетов развития обороноспособности. Частью боеприпасов, которые вооруженные силы уже закупили и продолжат приобретать, являются разного рода мины - как противотанковые, так и управляемые противопехотные.
Оттавская конвенция была подписана в 1997 году в конце холодной войны. К Оттавской конвенции присоединились 164 государства, в том числе все страны НАТО (кроме США). Латвия присоединилась к Оттавской конвенции, приняв закон от 19 мая 2005 года "О Конвенции о запрете и уничтожении применения, хранения и производства противопехотных мин". Оттавская конвенция предусматривает, что подписавшие документ государства обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины; не разрабатывать, не производить, не добывать иным путем, не хранить, не сохранять или никому прямо или косвенно не передавать противопехотные мины; никоим образом не помогать, не поддерживать или не поощрять никого к действиям, запрещенным любым государством-участником в соответствии с этой Конвенцией.
Членство в конвенции приостановить нельзя - из нее можно только выйти. Решение о выходе из конвенции принимает Сейм. Процесс выхода прописан в 20-й статье Оттавской конвенции. Документ о выходе должен содержать пояснения о причинах выхода. Государство-участник, выразившее желание выйти из Оттавской конвенции, прекращает быть таковым через шесть месяцев после получения уведомления депозитарием.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!