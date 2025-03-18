В процессе оценки значимыми были консультации с союзниками, особенно с теми странами НАТО, чьи солдаты несут служебные обязанности в Латвии. Союзники выразили понимание возможного выхода Латвии из Оттавской конвенции и подтвердили дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере. Минобороны отмечает, что в ходе процесса выхода также продолжится обмен информацией с союзниками.

Министерство обороны и Министерство иностранных дел будут тесно сотрудничать в дальнейших шагах процесса, в соответствии с решениями и задачами Кабинета министров. Законопроект рассмотрит Сейм, который примет окончательное решение о выходе из конвенции. Если закон о выходе в Сейм будет принят, об этом будут проинформированы все остальные государства-участники, генсек ООН, и Совет безопасности ООН. Выход вступит в силу через полгода после получения депозитарием документа о выходе.

Министерство обороны заверяет, что Латвия продолжит соблюдать международное гуманитарное право, в том числе защиту гражданского населения во время вооруженных конфликтов, при этом обеспечивая свои потребности в безопасности. Любое возможное приобретение, размещение и использование неуправляемых противопехотных мин будет зависеть от военной логики и приоритетов развития обороноспособности. Частью боеприпасов, которые вооруженные силы уже закупили и продолжат приобретать, являются разного рода мины - как противотанковые, так и управляемые противопехотные.

Оттавская конвенция была подписана в 1997 году в конце холодной войны. К Оттавской конвенции присоединились 164 государства, в том числе все страны НАТО (кроме США). Латвия присоединилась к Оттавской конвенции, приняв закон от 19 мая 2005 года "О Конвенции о запрете и уничтожении применения, хранения и производства противопехотных мин". Оттавская конвенция предусматривает, что подписавшие документ государства обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины; не разрабатывать, не производить, не добывать иным путем, не хранить, не сохранять или никому прямо или косвенно не передавать противопехотные мины; никоим образом не помогать, не поддерживать или не поощрять никого к действиям, запрещенным любым государством-участником в соответствии с этой Конвенцией.

Членство в конвенции приостановить нельзя - из нее можно только выйти. Решение о выходе из конвенции принимает Сейм. Процесс выхода прописан в 20-й статье Оттавской конвенции. Документ о выходе должен содержать пояснения о причинах выхода. Государство-участник, выразившее желание выйти из Оттавской конвенции, прекращает быть таковым через шесть месяцев после получения уведомления депозитарием.

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