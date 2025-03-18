Молодые люди в Золитуде решили использовать припаркованные на обочине автомобили в качестве игровой площадки. Несколько подростков прыгали по машинам, и сами снимали себя, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Молодые люди в Золитуде прыгают по чужим машинам и портят их
На видео, снятом очевидцами, видны молодые люди, которые прыгают по кузовам автомобилей на ул. Анниньмуйжас, пока у одной из машин не сработала сигнализация.
Компанию не пугает, что их развлечения происходят перед многоквартирным домом, где действия может зафиксировать любой житель. Так одна из жительниц здания услышала громкий шум и стала наблюдать за происходящим снаружи.
Один мужчина увидел происходящее и схватил одного из молодых людей за шиворот и спросил, откуда он. Парень ответил, что ему 14 лет и проводит будни в расположенном неподалеку центре социальной поддержки детей, молодежи и семей. Однако сотрудники учреждения не подтверждают, что эти дети действительно находятся у них. Мальчики также нанесли автомобилям визуальные повреждения - видны вмятины, царапины.
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