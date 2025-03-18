Видео Молодые люди в Золитуде прыгают по чужим машинам и портят их

На видео, снятом очевидцами, видны молодые люди, которые прыгают по кузовам автомобилей на ул. Анниньмуйжас, пока у одной из машин не сработала сигнализация.

Компанию не пугает, что их развлечения происходят перед многоквартирным домом, где действия может зафиксировать любой житель. Так одна из жительниц здания услышала громкий шум и стала наблюдать за происходящим снаружи.

Один мужчина увидел происходящее и схватил одного из молодых людей за шиворот и спросил, откуда он. Парень ответил, что ему 14 лет и проводит будни в расположенном неподалеку центре социальной поддержки детей, молодежи и семей. Однако сотрудники учреждения не подтверждают, что эти дети действительно находятся у них. Мальчики также нанесли автомобилям визуальные повреждения - видны вмятины, царапины.

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