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Omniva предупреждает о новой схеме мошенничества

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Пакомат Omniva
Пакомат Omniva Фото: Paula Čurkste/LETA

Логистическое предприятие доставки Omniva предупреждает о новой схеме мошенничества, по которой мошенники от имени курьеров Omniva утверждают, что им нужно доставить письмо из Службы госдоходов (VID), сообщили представители Omniva.

Во время звонка мошенники пытаются получить личную информацию, которую можно использовать для выманивания финансовых средств.

В компании отметили, что эта схема сейчас особенно актуальна, так как многие жители подают годовые декларации о доходах и могут ждать информации от VID.

Руководитель внешней коммуникации группы Omniva Янис Анджанс призывает общество быть осторожными, и также при получении таких звонков не раскрывать личную финансовую информацию. При этом он призывает всегда убеждаться в достоверности любых подозрительных поступивших звонков, связавшись напрямую с Omniva или VID.

Анджанс подчеркивает, что Omniva не поставляет корреспонденцию из VID и никогда не будет запрашивать у клиентов персональную информацию.

Руководитель отдела общественных отношений VID Янита Вейнберга добавляет, что VID не доставляет письма через курьеров, а также, если работник VID позвонит, чтобы уточнить информацию в связи с поданной декларацией о годовых доходах, вопросы будут только по включенной в декларацию информации или в установленный срок нужно будет предоставить уточнение, не запрашивая состояние банковского счета или любую другую личную информацию.

"Чаще всего, когда звонит сотрудник VID, перед разговором есть автоматическая голосовая информация о том, что разговор будет записан, что и позволяет идентифицировать истинного абонента", - отметила Вейнберга.

На сайте VID можно ознакомиться с образцами попыток мошенничества, которые регулярно обобщаются.

Как уже сообщалось, оборот латвийской Omniva в 2023 году составил 21,027 млн евро, что на 14,5% больше, чем в 2022 году, а прибыль компании увеличилась на 6% - до 673 000 евро.

Компания зарегистрирована в 2012 году, ее основной капитал составляет 2945 евро. Единственным владельцем предприятия является эстонская Eesti Post.

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