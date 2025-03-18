Omniva предупреждает о новой схеме мошенничества

Во время звонка мошенники пытаются получить личную информацию, которую можно использовать для выманивания финансовых средств.

В компании отметили, что эта схема сейчас особенно актуальна, так как многие жители подают годовые декларации о доходах и могут ждать информации от VID.

Руководитель внешней коммуникации группы Omniva Янис Анджанс призывает общество быть осторожными, и также при получении таких звонков не раскрывать личную финансовую информацию. При этом он призывает всегда убеждаться в достоверности любых подозрительных поступивших звонков, связавшись напрямую с Omniva или VID.

Анджанс подчеркивает, что Omniva не поставляет корреспонденцию из VID и никогда не будет запрашивать у клиентов персональную информацию.

Руководитель отдела общественных отношений VID Янита Вейнберга добавляет, что VID не доставляет письма через курьеров, а также, если работник VID позвонит, чтобы уточнить информацию в связи с поданной декларацией о годовых доходах, вопросы будут только по включенной в декларацию информации или в установленный срок нужно будет предоставить уточнение, не запрашивая состояние банковского счета или любую другую личную информацию.

"Чаще всего, когда звонит сотрудник VID, перед разговором есть автоматическая голосовая информация о том, что разговор будет записан, что и позволяет идентифицировать истинного абонента", - отметила Вейнберга.

На сайте VID можно ознакомиться с образцами попыток мошенничества, которые регулярно обобщаются.

Как уже сообщалось, оборот латвийской Omniva в 2023 году составил 21,027 млн евро, что на 14,5% больше, чем в 2022 году, а прибыль компании увеличилась на 6% - до 673 000 евро.

Компания зарегистрирована в 2012 году, ее основной капитал составляет 2945 евро. Единственным владельцем предприятия является эстонская Eesti Post.

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