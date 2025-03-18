Bloomberg: Путин потребовал остановить поставки оружия Украине

По словам информационных источников в Москве, во время визита спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа Путин назвал выполнение этого требования обязательным условием для подписания соглашения о прекращении огня.

Источники указали, что Россия хочет остановки всех поставок оружия, но минимальным требованием Москвы является, по крайней мере, прекращение поставок из США.

Информационные источники также высказались, что приостановка поставок оружия, которой хочет добиться Путин, будет носить лишь временный характер и может быть возобновлена ​​после подписания мирного соглашения, в котором Украина должна будет взять на себя обязательство ограничить свой военный потенциал.

В то же время неназванный по имени европейский чиновник заявил, что согласие Европы на эти требования диктатора маловероятно.

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